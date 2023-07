Az orosz–ukrán háború 506. napja – friss hírek

Az elmúlt hetekben nem telt el éjszaka Ukrajnában orosz dróntámadások nélkül. Péntekre virradó éjjel az ukrán hadsereg erői összesen 23 drónt lőttek le, köztük 16 darab Shahed kamikaze drónt – írta az ukrán légierő péntek reggeli jelentésére hivatkozva a Kijev Independent. A beszámolók szerint július 13-án este és másnap hajnali 4 óra között Oroszország délkeleti irányból 17 Shahed drónt indított útnak Ukrajna ellen, ezek közül sikerült 16-ot megsemmisíteni.

Fotó: AFP

A többi lelőtt pilóta nélküli jármű között a jelentés szerint egy felderítő drón és hat operatív-taktikai drón is volt. Az ukrán hadsereg többek között légvédelmi rakétákat és vadászgépeket is bevetett be az orosz támadás ellen.

Szerhij Liszak kormányzó arról számolt be, hogy a Shahedek egy része Dnyipropetrovszk környékét vette célba. Bár a többséget sikerült megállítani, azonban a drónok több épületet is eltaláltak Krivij Rih városában, nagy részük megrongálódott, és egy 56 éves férfi is megsebesült.

Az ukrán ellentámadás közben lassan halad előre. Az orosz hadseregnél pedig újabb személyi cserék történtek. Az ISW jelentése szerint Ivan Popov vezérőrnagy, az 58. Összevont Fegyveres Hadsereg parancsnoka egy kiszivárgott hangfelvételen azt állította, hogy Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter elbocsátotta őt. A hírek szerint a helyére a Denisz Ljamin altábornaggyal váltotta le. Ez az egység a Zaporizzsjai területen húzódó frontvonalon harcol az ukrán erőkkel.

A csütörtöki nap folyamán az ukrán erők folytatták ellentámadásukat, és több helyen is sikerült előretörniük. Az ukrán vezérkar beszámolója alapján Bakhmut, Melitopol és Berdjanszk irányában sikerült keletebbre tolni a frontvonalat. Ezen kívül részleges sikereket könyvelhettek el Novodanylivka-Shiroka Balka és Mala Tokmacska-Novopokrovka irányokban.