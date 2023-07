Egy elkülönített alapban, négy év alatt felhasználható 20 milliárd eurós támogatási keretet nyitna az EU – értesült a Politico a tervhez közel álló diplomáciai forrásokból.

Fotó: Alexandros Michailidis

A javaslat szerint az unió nem szállna be közvetlenül a fegyvervásárlásokba, a tagállamok szállítmányait (fegyverek, lőszerek, rakéták, tanok) támogatná. Ezen túl segítenének az ukrán katonák kiképzésében is. Mindez (a négyéves futamidő) arra utal, hogy Brüsszel is elhúzódó háborúra számít.

Abban nincs semmi újdonság, hogy az unió közvetlenül nem vesz az ukránoknak szánt fegyvereket, hanem a tagállamokat támogatja. Az viszont jelzésértékű, hogy a javaslattal jelentősen felturbóznák ezt a stratégiát.

A közösség ezidáig nagyjából 4 milliárd eurót költött az ukrán hadsereg fejlesztésére, a szóban forgó összeg ennek az ötszöröse.

Szintén erős váltás, hogy az EU így szakítana hagyományos békepárti álláspontjával. Az orosz–ukrán háború kirobbanása előtt elképzelhetetlen lett volna, hogy Brüsszel háborús zónába küldött fegyverek vásárlását támogassa. Így meglehetősen ironikus (vagy éppen tragikomikus), hogy a 20 milliárd eurós tervet az Európai Békekeret finanszírozná.

Josep Borrell, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője már pedzegette a tervet egy múlt havi csúcstalálkozón.

Lehetővé kell tenni, hogy Ukrajna megvédje magát. Az Európai Békekeret lehetne az új ukrán védelmi alap

– jelentette ki.

A Politico információi szerint a javaslatot hétfőn küldték szét a tagállamok képviselőinek véleményezésre, a külügyminiszterek tanácsa csütörtökön tárgyal róla Brüsszelben. A tervek szerint őszre fogadnák el a javaslatot. Ez azonban nem lesz könnyű, Magyarország egyértelművé tette, hogy nem támogatja az ukrán fegyverszállításokat.

Magyarország mindaddig nem járul hozzá az ukrajnai fegyverszállítás semmilyen további európai uniós finanszírozásához, amíg Kijev le nem veszi az OTP-t a háború nemzetközi szponzorainak listájáról

– szögezte le kedden Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.