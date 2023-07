Csehország erősen támogatja az Európai Unió bővítését, de nem támogatja a konszenzuális döntéshozatal megváltoztatását – jelentette ki Martin Dvorák cseh Európa-ügyi miniszter abban az interjúban, amelyet szombaton hozott nyilvánosságra a CTK hírügynökség.



Martin Dvorák cseh Európa-ügyi miniszter. Fotó: Bangkok Post via AFP

A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Unió következő bővítése előtt néhány tagállam valószínűleg követelni fogja a szervezet intézményi működésének módosítását.

Elsősorban arról várható vita – mutatott rá Martin Dvorák –, hogy az EU áttérjen-e az eddigi konszenzuális döntéshozatalról a többségi döntéshozatalra.

Csehországnak az az álláspontja, hogy erősen támogatja az EU további bővítését, de nem támogatja a konszenzustól való eltérést

– szögezte le a cseh Európa-ügyi miniszter, a Polgármesterek és Függetlenek Párt (STAN) képviselője.

Soha nem titkoltam, hogy én euroföderalista vagyok. Úgy vélem, hogy az EU-nak hatalmas gazdasági potenciálja van, de politikai erejét nem képes teljes mértékben kihasználni. Még nem az a blokk, amely a sakktáblán az Egyesült Államok, Oroszország, Kína, India és más nagy játékosok között állhatna, mert még mindig csak 27 külön országról van szó, s a belső egyeztetés bonyolult

– idézte Martin Dvorák szavait a CTK.

Az ukrajnai háború ugyanakkor megmutatta, hogy az EU a konszenzuális szavazás betartásával is képes volt az egységes fellépésre.

„Világosan látom, hogy a konszenzuálisan hozott döntésnek sokkal nagyobb az ereje és a súlya annál, mint ha bárkit is leszavaznánk” – tette hozzá a politikus. Szerinte minden döntéshozatali modellnek megvannak a maga előnyei és hátrányai is.

A miniszter úgy látja: pillanatnyilag egyetlen tagállamjelölt sincs nagyon közel a szervezetbe való belépéshez, ezért a várható viták elhúzódására lehet számítani.

