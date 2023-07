Elzárták a pénzcsapokat az európai bankok

Magas bérekben lubickol hónapokon belül Közép-Európa, Magyarország is Elkeserítő helyzetet teremtett sok háztartás számára Európában a bérek növekedését messze maga mögött hagyó drágulás. Közép-Európa, beleértve Magyarországot is, ebben a tekintetben fordulat előtt áll, és már meg is érkeztek az első fecskék: az éves infláció hónapokon belül a bérnövekedés üteme alá lassul.