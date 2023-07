Többek között csalás és bennfentes kereskedelem vádjával tartóztatták le Joe Lewist, a Tottenham Hotspur milliárdos brit tulajdonosát. A klubra katari befektetők jelentkeztek be, kisebbségi részesedést vennének, de könnyen lehet, hogy a fő tulajdonos botránya miatt az egész csapatot felvásárolják.

Fotó: Megha Kanchan

A Spurs az elmúlt években több felvásárlási kísérlet célpontja volt, ezek azonban többnyire az áron, illetve a konstrukción elvéreztek. Most azonban a Qatar Sports Investment (QSI) elnöke, Nasszer bin Ganim al-Helaifi (aki a Paris St. Germain elnöke is) megkereste Daniel Levyt, a másik társtulajdonost egy részesedésvásárlási ajánlattal – jelentette a Bloomberg.

A QSI kisebbségi részesedést szeretne, de persze minden az ártól függ – értesült a hírügynökség az ügyhöz közel álló forrásoktól. A Tottemham korábban jelezte, hogy nem kívánja a teljes klubot eladni. Most azonban – Lewis vád alá helyezésével – érdekes fordulatot vehet az ügy. A 86 éves üzletembert – a Tavistock Group alapítóját – több mint egy tucat bűncselekménnyel vádolják – köztük értékpapírcsalással.

A focicsapat értelemszerűen nem kommentálta a helyzetet:

ez egy a klubtól független jogi eset, így nem kívánjuk kommentálni

– közölték.

A Premier League szabályai szerint büntetett előéletű ember nem lehet tulajdonos a ligában játszó csapatban – még akkor sem, ha a részesedése közvetett. Tavaly Roman Abramovicsnak kellett eladnia a Chelsea-t, mert az ukrán invázió miatt szankciós listára került.

Nem lennék meglepődve, ha a mostani események licithullámot indítanának el a Hotspur iránt

– mondta Jonny Gray, egy sporttanácsadó cég, az Ankura ügyvezető igazgatója. Felhívta a figyelmet arra, hogy már korábban is erős érdeklődés volt a klub iránt. Lewis 2000-ben vette meg a csapatot 22 millió fontért Alan Sugar brit befektetőtől, és Levy segítségével valóságos pénzügyi sikersztorit kerekített –

a Hotspur egyike lett a legnagyobb bevételű európai csapatoknak, 1,2 milliárd fontos árbevételével.

A Hotspur Stadium NFL-meccseknek és koncerteknek ad otthont. A szurkolóknak nagyon fáj, hogy utoljára 1961-ben nyertek bajnokságot, illetve bármilyen komoly címet az elmúlt 15 évben.

A csapat értékét Levy és Lewis 3 milliárd fontra taksálja a hírek szerint.

A sokkal sikeresebb Chelsea-t amerikai befektetők tavaly 2,5 milliárdért vették meg. A helyzetet némileg bonyolítja az átláthatatlan tulajdonosi struktúra. A Lewishez köthető ENIC 86,58 százalékát tulajdonolja a klubnak, a honlap szerint Lewis családja az ENIC 70,12 százalékát birtokolja, a maradék Levyé. A brit cégnyilvántartás szerint ugyanakkor tavaly megszűnt Lewis közvetlen befolyása a Tottemham Hotspur Limitedben, a helyét Katie Book és Bryan Gilnton, a Bahamákon letelepedett, vagyontervezésre, -optimalizációra szakosodott két ügyvéd vette át.

A szurkolók a csapat sikertelensége miatt frusztráltak, a nyilvánosság előtt a tulajdonosi szerepkört vivő Levy és a többi tulaj távozását követelik. Szó van arról is, hogy a csapat ékköve Harry Kane is távozik. A kudarcokat Levy is elismeri.

Ez egy rendkívül nehéz szezon volt

– írta a tavalyi szezon vége felé egy meccsnapi programfüzetben.