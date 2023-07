Brazília több száz milliárd dollár értékű állami és magánberuházást mozgósító zöldátmenetről szóló programot hirdethet a közeljövőben az ügyet ismerő források szerint. A csomagot augusztusban vagy szeptemberben mutathatják be, és mintegy 100 kezdeményezést foglalhat magában, a karbonkereskedelemtől a biogazdaságon át az infrastrukturális adaptációig.

Egy tisztviselő szerint a gazdaság dekarbonizálásáról szóló tervet a legambiciózusabbnak szánják a világon, de legalábbis a fejlődő országok körében. A bejelentés azt követheti, hogy a baloldali Luiz Inácio Lula da Silva győzelme után úgy tűnik, az erdőirtás üteme is lelassult az elődjét, Jair Bolsonarót jellemző időszakhoz képest. A hivatalos adatok szerint az idei első hat hónapban harmadával kevesebb esőerdő pusztult el, mint a tavalyi év hasonló időszakában.

Fotó: Shutterstock

A zöldátmenetet célzó tervvel Brazília is csatlakozik az Egyesült Államok által megindított támogatási versenyhez,

amelyet a több száz milliárd dollárnyi állami támogatást szétosztó, inflációellenesnek nevezett, de valójában klímacsomagra hasonlító Inflation Reduction Act indított el. Az Európai Unió szintén lazít az állami támogatásokra vonatkozó szabályain a zöldgazdaság erősítésének céljából.

Bár Lula környezetvédelmi elkötelezettségét néhányan megkérdőjelezik, miután az állami Petrobas növeli az olaj- és földgáztermelését, a legtöbben üdvözölték a zöldprogramot. Szakértők szerint ugyanis a dél-amerikai ország számára a dekarbonizáció lehetőséget is jelent az állam technológiai képességeinek erősítésére. A kormányzat tisztviselői pedig remélik, hogy a csomag folytatódik Lula elnöksége után is, segítve a brazil klímavállalások teljesítését. Ezek szerint 2050-re az ország karbonsemlegessé válna.

Az egyik első intézkedés a szabályozott szén-dioxid-kibocsátási piac létrehozása lehet, amelyet azonban a törvényhozásnak is el kell fogadnia. Azonban mivel a leginkább érintett szektor, vagyis az ipar támogatja az elképzelést, egy pénzügyminisztériumi tisztviselő szerint annak elfogadása nem ütkökzik majd akadályokba.

Fotó: Shutterstock

A tervek szerint jutna kormányzati pénz zöldtechnológiákhoz kapcsolódó kutatás-fejlesztésre és a technikai oktatás kibővítésére az érintett földrajzi régiókban. Így az amazonasi esőerdő réfiójában biotechnológiát, a napsütötte északkeleten a megújuló energiák hasznosítását helyeznék előtérbe.

Az országban található különböző ökológiai rendszerek sokféleségére építve új termékek és iparágak fejlesztése is felmerült. Ezek egyik lehet a brazil élővilágra alapozó gyógyszerek fejlesztése.

Az erdőirtás és illegális aranytermelés megfékezése érdekében is szükséges alternatív gazdasági lehetőségek létrehozása az elszegényedett amazonasi régióban.

Miután a brazil áramtermelés 90 százaléka már most is tisztának számít a vízerőműveknek köszönhetően, a tisztviselők szeretnének az országból zöldtechnológiai központot csinálni, például megújuló energiából előállított hidrogén termelésével – írja a Financial Times.

A tervek szerint a program jó néhány minisztériumot és az elnöki hivatalt is érintené, és a következő évtized során több száz milliárd dollár értékű beruházással számol, amelyet azonban főként a magánszektorral együttműködve képzelnek el a csomag készítői.