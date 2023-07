Néhány hónapja nagy port kavart délnyugati szomszédunkban a hír, hogy a spliti önkormányzat nem adja meg a szükséges használatbavételi engedélyeket az ország legmagasabb, 135 méter magas toronyházának.

Csodás kilátás nyílik a túl nagyra nőtt Dalmatia Tower tetejéről

A polgármester a döntést azzal indokolta, hogy a kivitelező eredetileg csak egy 75 méteres épületre kapott engedélyeket, az újabb emeletek hozzáépítését viszont – a város mostani vezetése szerint szakszerűtlen módon – csupán a korábbi polgármester engedélyezte. Az ügy kapcsán felmerült a 135 méteresre nőtt torony visszabontásának ehetősége is.

Nagyvonalú volt a kormány

Az amerikai hátterű befektető, a Westgate Group viszont nem hagyta annyiban az ügyet, és Zágrábhoz fordult segítségért. Az illetékes tárca közbenjárására sikerült is megszerezni a szükséges dokumentumokat, mostanra pedig az utolsó simításokkal is végeztek, ezért hétfőn már meg is nyílhat a toronyház.

A 80 millió euróból épült ingatlanban irodák, kávézók, étterem és egy luxushotel is helyet kapott. A hotel 200 szobával és egy panorámaterasszal várja a vendégeket.

Az irodaházban összesen csaknem ezer ember fog dolgozni. A legfőbb bérlő az Ericsson lesz, amely 700 programozót foglalkoztat majd a toronyházban.

A függetlenség napját is megünnepelték

Bár a spliti felhőkarcoló hivatalosan még nem nyílt meg, az első rendezvényt már július 4-én megtartották. A befektető az amerikai függetlenség napja alkalmából a toronyházban fogadta az épp Splitben állomásozó amerikai repülőgép-hordozó Gerald R. Ford legénységét. A toronyház tetejére a jeles alkalomból az Egyesült Államok zászlaját is felvonták. Az említett anyahajó egyébként most járt először Európában, és öt napot töltött a dalmát város partjainál.