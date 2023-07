Az idén is csúcson marad a globális szénfogyasztás

A világ szénigénye az idén is a tavaly felállított csúcsértéken maradhat, miután az ipari felhasználás növekedése ellensúlyozhatja az áramfelhasználás területén bekövetkező csökkenést – derül ki a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) csütörtökön közzétett jelentéséből.

A dokumentum felhívja a figyelmet arra, hogy a szénfelhasználás tavaly 3,3 százalékos növekedés után 8,3 milliárd tonnára rúgott, és az idén is hasonló szinten lehet, miután az ázsiai kereslet továbbra is erős maradhat. A jelentés rávilágít, hogy a globális széfogyasztás háromnegyedét Kína, India és Délkelet-Ázsia adja 2023-ban is.

Fotó: AFP

Keisuke Sadamori, a szervezet energiapiacokért és biztonságért felelős igazgatója szerint a szénfelhasználás annak ellenére marad magas szinten, hogy a kérdéses ázsiai gazdaságok jelentősen növelték a megújuló kapacitásaikat is.

A jelentésből az is kiderül, hogy mennyire egyenlőtlen az energiaátmenet, ugyanis az iparosodó országok továbbra is fenntartják a szennyező típusú termelést. Mindez felidézi azt is, hogy bár egyre növekszik a tiszta energia használata Európában és Észak-Amerikában, a világ jelentős része erőteljesen rabja a fosszilis tüzelőanyagoknak – írja a Bloomberg.

A szénhasználat Európában élesen zuhanhat az idén, miután a kontinens ipariáram-igénye stagnál, és a tavalyi energiaválság alatt felhalmozott szénkészleteket elkezdték Ázsia felé tovább exportálni. A földgázárak csökkenése ugyancsak a szén használata ellen szól Európában és az Egyesült Államokban is.