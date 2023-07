„Ravasz kis európai stiklik” Orbán Viktor tusnádfürdői beszédének egyik része arról szólt, hogy uniós politikusok úgy vélik, Európának gazdasági értelemben le kell szakadnia a világ más részeiről, például Oroszországról, és ezt leválás, illetve kockázatmentesítés néven emlegetik. Rámutatott: a nagy európai cégek nem akarnak leválni. Az 1400 legnagyobb nyugati vállalat 8,5 százaléka vonta ki cégét Oroszországból, a gyógyszeriparuk 88, az európai bányaipar 79, az energetikai vállalatok 70 és a gyártó vállalataik 77 százaléka ott maradt Oroszországban, és 3,5 milliárd dollárnyi összeget fizettek be az orosz költségvetésbe. „Innen nézve az a támadás, amit az ukránok indítanak a szegény kicsi OTP ellen, nem más, mint a hungarofóbia megnyilvánulása, ezért vissza is kell utasítanunk – mondta a kormányfő. – Olyan ravasz kis európai stiklikről már nem is beszélek, mint hogy váratlanul, egyetlen év alatt a Németországból Kazahsztánba vitt áruk mennyisége a kétszeresére növekedett. Vajon miért?” – tette hozzá.