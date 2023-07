A horvát közútkezelő tavasszal írt ki közbeszerzést egy a dalmáciai Splitet nyugaton az autópályával összekötő elkerülő út építésére. A kiírás értelmében a kivitelezőnek építenie kell egy 2,5 kilométer hosszú, kétsávos alagutat a Kozjak hegység alatt, amelyet mindkét irányból be kell kötnie a meglévő úthálózatba.

Fotó: Zebra-Studio

A pályázatra öt cég jelentkezett, közülük négy a tervezett 83 millió eurónál jóval magasabb ajánlatot adott.

Az egyedüli elfogadható kalkuláció a China Road and Bridge Corporationtól érkezett, amely vállalta, hogy 74,6 millió euróért elvégzi a munkát.

A megrendelő ezért nyár elején úgy döntött, hogy a pekingi cégre bízza a munkát. A szerződéskötéskötés azonban július 30. előtt nem történhetett meg, eddig ugyanis a többi ajánlattevő fellebbezhetett volna a döntés ellen. Erre viszont nem került sor, ezért a felek hamarosan aláírják az együttműködési szerződést.

Az első munkások előreláthatólag őszre érkezhetnek meg az adriai városba, és 16 hónap alatt fognak végzeni a munkálatokkal. A tervek szerint a horvát útkezelő addigra az út további szakaszaira is ki fogja írni a közbeszerzést. A hamarosan megépülő út a jövőben ugyanis egy tenger feletti híddal fog folytatódni, amely a spliti körgyűrű részeként összeköti majd a város nyugati részét a szárazfölddel. Az út, amikor elkészül, hivatalosan közútnak számít majd, ezért a használata ingyenes lesz.

Jók a kínaiak referenciái

A China Road and Bridge Corporation volt a kivitelezője Horvátország egyik legjelentősebb infrastrukturális projektjének, a Peljesaci hídnak (https://www.vg.hu/kozelet/2022/07/bosznia-nemtetszese-ellenere-megnyitottak-a-plejasac-hidat-a-horvatok). Az 52 méter magas és több mint 2400 méter hosszú átkelőt a kínaiak két év alatt építették meg, és ezzel sikeresen összekötötték Horvátország déli exklávéját az ország többi részével. A beruházás 85 százalékát az EU finanszírozta, de utólag Brüsszel nehezményezte, hogy a létesítményt nem egy európai vállalat építi. Mivel a horvátok a spliti elkerülőt is részben uniós pénzből építik, ezért nem zárható ki, hogy ezt a beruházást is érik majd kritikák az unióból.