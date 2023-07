A német és a francia fém A germánium nevét első lelőhelyének köszönheti. Az elemet ugyanis Clemens Winkler fedezte fel 1886-ban az argirodit ásványban, első kutatását a németországi Freiberg mellett végezte. A germánium elterjedt elem, de csak nagyon kis koncentrációban fordul elő; a földkéreg átlagosan 1,5 grammot tartalmaz belőle tonnánként. Réz- és cinkércekben kísérőként fordul elő. Enyhén mérgező, veseelégtelenséget okozhat, nyomokban az osztrigában, paradicsomlében, tonhalban és a fokhagymában fordul elő. Használják az egészségügyben és az optikában. Ugyanakkor – valószínűsíthetően emiatt került most a kínai vezetők fókuszába – félvezető tulajdonsága van (csipgyártás), és a napelemek gyártásakor részben germániumlapkákra viszik fel a gallium-arzenidet (szolárpanelek gyártása), így tehát a megújuló energiaforrások jobb kiaknázásához nélkülözhetetlen. A gallium megnevezése szintén egyik korai kutatási-felfedezési területéről ered, Franciaország történelmi neve után Galliáról kapta nevét. Az elem igen ritka a földön, csak vegyületekben található meg a természetben, de az alumíniumgyártás melléktermékeként is megjelenik. Felhasználják a már említett napelemgyártásban, félvezetők gyártásakor és általában a finomelektronika-iparban. Jól helyettesíti a higanyt, és gallium használatával az üveget is ellenállóbbá tehető.