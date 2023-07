Választási matek A július 23-án esedékes választás előtt a spanyol törvények értelmében az utolsó közvélemény-kutatásokat e hét keddig lehetett publikálni. Ezek szerint a Néppárt vezet a szocialisták előtt, viszont valószínűleg szüksége lesz a szélsőjobboldali Vox párt támogatására a kormányalakításhoz. A konzervatívok az előrejelzések szerint 131–151 helyet szerezhetnek meg a törvényhozás 350 tagú alsóházában, nem lesz meg a többséghez szükséges 176 helyük. Néhány közvélemény-kutató felhívja a figyelmet arra, hogy előállhat olyan helyzet is, hogy még a Vox-képviselőkkel együtt sem tudnak kormánytöbbséget biztosítani. A Sánchez által vezetett Spanyol Szocialista Munkáspárt 98–115, átlagosan 108 székhez juthat. A koalíciós esélyek nagyban függenek attól, hogy ki fut be a harmadik helyre, hány olyan regionális párt színeiben induló képviselő nyer, aki az elmúlt négy évben a kisebbségben kormányzó Sánchezt támogatta. A hétfőn közzétett adatok szerint a Vox fej fej mellett halad a baloldal, Sumar koalícióval, amelynek a Podemos, a jelenlegi kisebbik koalíciós partner is tagja. A felmérések szerint a Sumar 25–39 képviselői helyre esélyes. Feijóo egyelőre nem nyilatkozott a Voxszal kötendő koalícióról, annak ellenére, hogy a május 28-án tartott helyhatósági választásokon több településen is összefogtak, és legyőzték a kormánykoalíció jelöltjeit. Nagyon úgy néz ki, hogy Sánchez eltaktikázta magát, amikor május 29-én előrehozott választásokat írt ki. Arra számított ugyanis, hogy számára előnytelen kampányra kényszeríti a Néppártot, kényelmetlen koalíciós megállapodásokat kell kötniük a Voxszal.