A francia, német és spanyol gazdasági termelés legfrissebb adatai "elég biztatóak", és megerősítik az Európai Központi Bank (EKB) várakozásait - mondta Christine Lagarde, az EKB elnöke az EKB által vasárnap megjelent interjúban.

Fotó: AFP

Az EKB vezetője Le Figaro francia lapnak azt is elmondta, hogy ezek az adatok alátámasztják az idei 0,9%-os GDP-növekedési forgatókönyvünket az euróövezetben. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kamatemelsi ciklus szeptemberben véget ér, mint mondta, az is előfordulhat, hogy szünteltetik a kamatemeléseket, de az is, hogy még lesz újabb emelés is.

Az EKB irányadó kamatait megfelelő szinen kell meghatározni ahhoz, hogy korlátozó hatást gyakoroljanak mindaddig, amíg az infláció kellő időben visszaáll a 2%-os középtávú célhoz. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy az inflációt kellő időben visszahozzuk a célunkhoz, és ehhez olyan politikára van szükség, amely kellően korlátozó szintre és időtartamra vonatkozik - fejtette ki Lagarde. Hozzátette: célunk az infláció csökkentése, fő feladatunk pedig az árstabilitás középtávú fenntartása.

Lagarde biztatónak nevezte Franciaország, Németország és Spanyolország második negyedéves GDP-adatai. Mint mondta, mivel az energiaárak egy éve esnek, itt az ideje, hogy az államok megvonják az olykor meglehetősen széles rezsitámogatást, és visszatérjenek a kevésbé expanzív fiskális politikához.