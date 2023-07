A belgiumi Antwerpen a világ legnagyobb gyémántkereskedelmi központja, a legtöbb drágakövet Oroszországban és Afrikában bányásszák ki. Van azonban Indiában egy kevésbé ismert gyémántközpont, a hamarosan átadandó Surat nevű épület. A világon forgalomba kerülő gyémántok 90 százalékát itt vágják, csiszolják, polírozzák majd.

Fotó: Infra Guide / YouTube

A Surat Diamond Bourse falain belül 65 ezer ember dolgozik majd: gyémántcsiszolók, -polírozók, -kereskedők. A komplexum kilenc téglalap alakú épületből áll, ezek egy központi gerincen keresztül kapcsolódnak egymáshoz. Az egyes épületek 15 emelet magasak, a komplexum 35 hektáron terül el. A beruházók szerint

az épületegyüttes 7,1 millió négyzetméter hasznos területet kínál, ami több, mint a világ legnagyobb irodaházának tartott Pentagon kapacitása.

Fotó: Infra Guide / Youtube

A gigaberuházás négy év alatt készült el, és 32 milliárd rúpiába (388 millió dollárba) került, az első bérlők novemberben költöznek be. A Gudzsarát államberi épületkomplexumot várhatóan Narendra Modi indiai miniszterelnök adja át, aki maga is az államban született, s korábban miniszterelnöke is volt.

A gyémántkomplexum hatékonyabbá teszi a legendás indiai gyémántipart, a környéken, Mumbai közelében lakásokat alakítottak ki,

hogy ne kelljen több ezer embernek ingáznia lakó- és munkahelye között.

A tervezéskor és az építéskor persze nem az volt az elsődleges szempont, hogy lehagyják a Pentagont; a keresletből indultak ki. Ez viszont óriási volt, a gyémántiparban tevékenykedő cégek már az építkezés megkezdését megelőzően megvették az összes irodának, műhelynek szánt helyiséget.