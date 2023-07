Meglépte az EKB a kamatemelést és Lagarde nem ígért újabbat - cikkünk frissül

Amint szerdán a Federal Reserve, csütörtökön az Európai Központi Bank sem okozott meglepetést: az utóbbi a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal, 4,25 százalékra emelte irányadó kamatát. Ezzel az euróövezet fő kamata elérte a 2008. októberi szintet, ami a pénzügyi világválság kicsúcsosodását fémjelezte. A folytatásról Christine Lagarde elnök nem kívánt iránymutatást adni, megerősítve ugyanakkor a bank elszántságát, hogy leszorítják az inflációt a két százalékos célra a júiusi 5,5 százalékról. Kommentárjait a forint piacán is izgatottan figyelték: a forint feladta korábbi nyeresége egy részét.

Fotó: AFP

Az euróövezet inflációja júniusra 5,5 százalékra mérséklődött az októberi 10,6 százalékos csúcsról, de még mindig magasan a 2 százalékos csúcs felett van, és az EKB-nak azon kell igyekeznie, hogy tovább mérséklődjön, és megtörje a hosszabb távú inflációs várakozásokat is.

Az EKB az amerikai Federal Reserve-hez képest több hónapos késéssel, egy éve kezdte az infláció ellen küzdő kamatemeléseit, amelyek az árakat segítenek letörni, de ennek az ára, hogy a szigorodó hitelezési feltételek a gazdaságot fojtogatják. Ez már a kilencedik egymást követő kamatemelés volt.

A Fed szerdai kamatemelése sokak véleménye szerint az utolsó volt,

az euróövezetben az a kérdés, mennyivel később fejezi be az EKB a szigorítást, mint a Fed, és mikor kezdhet a gazdaság lefojtottságát enyhítő csökkentésekbe.

Lagarde kommentárjai ebben segíthetnek tisztábban látni, és a beérkező információk további kilengéseket okozhatnak az euró valamint a forint árfolyamában.

Az EKB közleménye egy olyan mondattal kezdődött, ami szinte kétségtelenné teszi, hogy a kamatemeléseknek az euróövezetben még nincs vége:

Az infláció tovább csökken, de még mindig az a várakozás, hogy túl magas marad, túl hosszú ideig.

A bank közölte: az infláció csökkenése ellenére a változékony elemeket kiszűrő mögöttes mutató magas maradt, bár a korábbi szigorítás erőteljes kedvező hatásokat fejtett ki. Megismételte: addig őrzi a szigorát, ameddig csak kell, hogy elérhető legyen az inflációs cél, a kamatdöntéseit pedig a beérkező adatok, a mögöttes infláció és a szigorító lépései hatékonysága vezérlik.

A forint már nem erősödött tovább, sőt kicsit visszavonult

Az euró gyengült a dollár ellenében a döntés után, és ezt folytatta Lagarde elnök háromnegyed 3-kor kezdődött sajtótájékoztatója közben is.

A forint hezitált, sőt némileg vissza is vonult az euró ellenében, egy órával a döntés után a 380-at közelígetve. Bár a dollár gyengülése gyakran a forint erősödését hozza, ekkorra már a magyar deviza szépen teret nyert az euró ellenében, a 384-et is meghaladó szerdai mélypont után a 379-et is átbökte az erősödés irányában az EKB-döntés előtti kereskedésben, és újonnan megtalált erejének jó részét ezután is megőrizte, pedig az euró gyengült.

Lagarde: emelünk, vagy tartunk, nincs iránymutatás

Az EKB-elnök sajtótájékoztatóján részletesebben kifejtette, ami a közleményből kiderült, és az első újságírói kérdésre adott válaszából derült ki, hogy a bank óvakodik túl határozott iránymutatással ellátni a piacot.

Ugyanakkor többször is megerősítette, hogy a bank az egyöntetűen meghozott csütörtöki döntést követően is elszánt marad, hogy a két százalékos célra csökkentse az inflációt. Azt is többször elismételte, minek alapján fogják meghozni a döntéseket: azt vizsgálják, hogyan változnak a beérkező adatok fényében az inflációs kilátások, hogy alakul a változékony elemeket kiszűrő mögöttes infláció, és mennyire mutatkoznak erőteljesnek a már végrehajtott szigorítás hatásai.

Mit tesznek majd a bank szeptemberi ülésén, erről a kérdésre nem kívánt semmilyen határozott jelzést tenni. A beérkező adatok és ezek megítélése fogja megmondani nekünk, mekkora területet kell még bejárnunk - mondta.

Nyíltak vagyunk abban a tekintetben, mik lesznek a döntéseink szeptemberben és később

– fogalmazott az EKB elnöke. "Emelhetünk és tarthatunk" - tette hozá, a kamatok szintjére utalva.

Az euró rendületlenül erősödött tovább, annak ellenére, hogy Lagarde a kamatemelések szüneteltetésének lehetőségét is megemlítette. A sajtótájékoztató vége felé már 1,103 környékén járt