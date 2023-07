Visszaszorulhat, elveszítheti eddigi kedvező helyzetét a svéd alkoholkereskedelmi monopólium, a Systembolaget. A legfelsőbb bíróság ugyanis zöld utat adott a külföldi bejegyzésű online kiskereskedők számára, hogy értékesítsenek az északi országban is.

Fotó: Shutterstock



A bíróság a dán Winefinder keresetét fogadta el, így elutasították az állami monopólium előjogait. Az ítélet vereséget jelent a Systembolaget számára, amely 1955-ös megalapítása óta kizárólagos alkoholforgalmazó Svédországban.

A Winefinder házhoz szállítással, online kínálja borait a fogyasztóknak. Fizikai üzlet nyitásáról egyelőre nincs szó, ugyanakkor ezt sem lehet kizárni. Borítékolni lehet, hogy az amúgy igen magas italárak némileg csökkenhetnek Svédországban, legalábbis ha a Systembolaget meg akarja tartani a piac jó részét.

A legfelsőbb bíróság azzal érvelt, hogy az internetes vásárlásokat az alkohol legális magánimportjának kell tekinteni. Az ítélettel egy hosszú jogi eljárás ért véget Európa egyik leggazdagabb országában.

Míg az alkoholtartalmú italok értékesítését korlátozó svéd rendszer széles körű társadalmi és politikai támogatottságot élvez, emiatt sok jogi problémával, és kihívással néztek szembe a politikusok az ország 1995-ös európai uniós csatlakozása óta. Képtelenség volt fenntartani a teljesen szabad piacon az állami alkoholoértékesítő lánc monopóliumát, és 2003-ban a bor és a sör reklámozásának tilalmát is fel kellett oldania a döntéshozóknak. Mára a helyzet nagyot változott, ugyanis a jelenlegi koalíciós kormány alkotó pártok vezetői is amellett érveltek, hogy a kistermelők értékesíthessék italaikat a saját telephelyeiken. A döntés nyomán várhatóan több webáruház is értékesít majd Svédországban.