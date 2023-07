Nem sikerült megállapodniuk a hollywoodi stúdióknak az iparág legnagyobb szakszervezetével, a 160 ezer színészt tömörítő SAG-AFTRA-val a szerdai határidőig, ezért a forgatókönyvírók után a színészek is beszüntethetik a munkát. Hasonló esetre utoljára 1960-ban volt példa, ám ehhez az is kell, hogy csütörtökön a színészszakszervezet vezetősége is jóváhagyja a sztrájkot.

A vitatott kérdések, hasonlóan a forgatókönyvírók követeléseihez, a bérek, a streaming térnyerése miatt elpárolgó televíziós jogdíjakhoz és a mesterséges intelligencia jelentette fenyegetéshez kötődnek. A SAG-AFTRA élén álló, A dadus című vígjátékból ismert Fran Drescher szerint

a színészek felvetéseire sértő és tiszteletlen válasz érkezett a stúdióktól, amelyek nem jóhiszeműen tárgyalnak velük.

Fotó: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala / Facebook

A nagy stúdiókat – mint a Disney vagy a Netflix – tömörítő AMPTP ugyanakkor csalódottságát fejezte ki, hogy a színészek felálltak a tárgyalóasztaltól, és azt állította, hogy történelmi mértékű bér- és jogdíjemelést ajánlott. A stúdiók szerint a SAG-AFTRA döntése elmélyíti az iparágból élők pénzügyi gondjait is – írja a Reuters.

A forgatókönyvírók sztrájkja miatt a késő esti talkshow-k már egy ideje csak ismétléseket vetítenek, és az őszi évadra várt műsorok készültében is vannak fennakadások. A színészek munkabeszüntetése a stúdiók maradék amerikai filmgyártását is leállítja.

A Disney élén álló Bob Iger – akinek a megbízatását a héten 2026-ig meghosszabbították – arról beszélt, hogy a szakszervezetek elvárásai nem realisztikusak. Ugyanakkor Matt Damon arra hívta fel a figyelmet, hogy az egészségbiztosításhoz el kell érniük a színészeknek az évi 26 ezer dolláros fizetést (8,7 millió forint), amit sokan csak a jogdíjakkal tudtak megvalósítani. A színész szerint elég pénz folyik be, de azt úgy kell elosztani, hogy a leginkább sebezhető embereket is megvédje.

Azonban számos streamingszolgáltató továbbra sem képes nyereséget termelni,

miután dollármilliárdokat költött katalógusának felépítésére. Sem a Disney, sem a Comcasthoz tartozó NBCUniversal, sem a Paramount Global streamingje nem volt nyereséges a legutóbbi negyedévben.

Az amerikai tévétársaságok a munkaügyi viták által nem érintett valóságshow-kkal töltötték fel programjukat őszre.