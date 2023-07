Németország hidrogénből is importfüggő lesz

Hidrogénigénye akár 70 százalékát is importból lesz kénytelen fedezni Németország a szerdán közzétett legfrissebb hidrogénstratégia szerint. A német kormány által jóváhagyott tervezet értelmében Berlin növelné a hidrogén szerepét az ország energiamixében, hogy ezzel is csökkentse a klímaváltozást okozó gázok kibocsátását, olyan területeken is, melyeket nem egyszerű elektromos áramra átállítani, mint például a vegyipar vagy az acélgyártás.

A megújuló energia segítségével gyártott, úgynevezett zöld hidrogén a fosszilis tüzelőanyagok kiváltásának egyik alapját képezi a német tervekben, ám szemben a karbonkibocsátással, az importfüggőséget ez a megoldás sem csökkenti. Ugyanis

a német elektrolízis kapacitás duplázásáa 2030-ra 10 gigawattra még mindig azt jelentené, hogy a felhasználás 50-70 százalékát külföldről kellene Németországnak beszereznie.

Ekkorra mintegy 95-130 Twh hidrogént használna fel Európa legnagyobb gazdasága – derül ki a Reuters összefoglalójából.

Fotó: AFP

A most közzétett stratégia szerint ennek teljes mértékű belföldi fedezése gazdasági szempontból nem lenne életképes. Ugyanakkor a tervek szerint a beszerzési forrásokat igyekeznek diverzifikálni, ám arra külön stratégiát készít a kormány, melyről még nem tudni, mikor kerül publikálásra. A dokumentum mintegy 2,5 GW-nyi elektrolízis projektre adna idén állami támogatást és mintegy 700 millió eurót különítene el kutatási célokra a kormány.

Azonban a nagy népsűrűség miatt Németország nem rendelkezik a teljes ellátáshoz szükséges térrel, mely az elektrolízishez használatos megújuló energiaforrások kiépítéséhez szükséges. A tervek így engedélyezik a fosszilis eredetű hidrogén használatátá is, ha arról a gyártás során keletkező széndioxidot leválasztják, ám támogatásra csak a zöld hidrogénprojektek számíthatnak.

A stratégiában szereplő 1800 kilométernyi hidrogénvezeték kiépítésére 2027-28-tól lesz forrás a közös európai érdekek fontos projektjeinek alapjából (IPCEI). Volker Wissing közlekedési miniszter szerint a tervekben szerepel hidrogéntöltő állomások kiépítése is, környezetvédő csoportok szerint azonban a hidrogént főként a máshogy nem dekarbonizálható szektorokban és nem a közúti közlekedésben vagy a háztatrtások fűtésében kellene felhasználni.

Németország már számos hidrogénnel kapcsolatos együttműködési szerződést írt alá, olyan országokkal, mint Kanada, Norvégia, az Egyesült Arab Emírségek vagy Ausztrália.