Az elhízással küzdők harmada sem szedi a népszerű súlycsökkentő gyógyszereket tartósan, vagy legalább egy évvel a kúra elkezdése után. Ezzel pedig nagyobb terhet rónak az egészségbiztosítókra, mint azok a betegek, akik nem használtak ilyen speciális készítményeket.

Nem egyszerű menet a nagy súlycsökkentés, a legtöbben egy évig sem szedik a fogyasztószereket.

Fotó: Shutterstock

A Prime Therapeutics kutatásában megvizsgálta, hogy a súlycsökkentő készítményeket milyen hosszú ideig szedik az emberek, és mennyibe kerül ez az ellátórendszernek.

Összességében csupán a betegek 32 százaléka szedte még egy évvel az eredeti felírás után is a gyógyszert fogyás céljából.

Khrysta Baig, a Universiry of Vanderbilt egészségpolitikai kutatója szerint az eredmények alapján olyan betegekre költenek sokat, akik vélhetően hosszú távon sem lesznek sokkal egészségesebbek. Úgy gondolja, hogy azért, hogy a legjobban érvényesíthessék a készítmények hatásait, sokkal jobban kell megválasztani azokat a betegeket, akiknek felírják a gyógyszereket.

Patrick Gleason, az elemzés társszerzője szerint az adatok azt mutatják, hogy

a betegek többsége nem elég kitartó, esetükben pénzkidobás a költséges terápia.

Ez a magas feladási arány megdöbbentő volt szakembernek, tekintve, hogy a klinikai kutatási időszakban még csupán a páciensek 6,8 százaléka hagyta abba a kúrát, ők főként gyomorbántalmak miatt – tudta meg a Reuters.

A Novo Nordisk nem kommentálta az elemzést, ám közleményében kijelentette, hogy „az elhízás hosszú távú kezelést igényel”, és fontos kiszélesíteni azoknak a körét, akik hozzáférhetnek ehhez a kezeléshez. A Wegovy például 15 százalékkal csökkentheti a testsúlyt, de ezért 68 hetet kell küzdeni a klinikai kutatások szerint.

Habár nem kérdezték meg a betegektől, hogy miért hagyták abba a gyógyszerszedést, talán két fő okot kiemelhetünk. Az egyik a kellemetlen mellékhatások, ugyanis sokan számoltak be hányásról és hasmenésről. A másik ok pedig a készítmények ára lehet. A gyógyszergyártók és orvosok egy csoportja szerint a betegek a magas költségek miatt is abbahagyhatták a készítmények szedését. Éppen ezért úgy gondolják, hogy növelni kell azok körét, akik olcsóbban hozzájuk juthatnak.

A CNBC pedig úgy tudja, hogy egyesek készlethiány miatt hagyták abba például a Wegovy szedését.

Amit nem hirdetnek: kellemetlen mellékhatásuk is lehet a súlycsökkentő gyógyszereknek, és drágák.

Nagyon sokba kerülnek a fogyasztószerek

Az eredmények alapján az amerikai egészségbiztosítóknak évente átlagosan 12 371 dollárjába kerül minden egyes beteg, akik túlsúllyal küzdöttek. Miután ezek a páciensek elkezdték szedni a Wegovyt, az Ozempicet vagy hasonló súlycsökkentő gyógyszereket, az egy főre jutó költség csaknem 60 százalékkal, 19 657 dollárra ugrott. Ezzel párhuzamosan, az ilyen hatású gyógyszereket nem szedő betegek, azaz a kontrollcsoport költségei 4 százalékkal csökkentek ugyanebben az időszakban. Pedig korábban a gyógyszergyártók azzal kalkuláltak, hogy a készítményeknek hála a betegek többi egészségügyi költsége is csökken idővel. Az adatok ennek pont az ellenkezőjét mutatják. Az olyan gyógyszerek, mint a Novo Nordisk Wegovyja, havi 1000–1600 dollárt is felemésztenek, ugyanakkor az egészségi állapot javulása hosszú időt vesz igénybe, így a kapcsolódó betegségek kezelésének költsége is később csökken.

A kutatásról

A Prime Therapeutics 4255 olyan amerikai gyógyszertári és orvosi dokumentumait vizsgálta meg, akiknek volt egészségügyi biztosításuk, 2021 egészében valamilyen GLP-1 kategóriába tartozó súlycsökkentő készítményt használtak, valamint túlsúlyt vagy diabétesz előtti állapotot diagnosztizáltak náluk, vagy pedig 29-esnél magasabb volt a testtömegindexük. A Prime a tanulmányához kizárta a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő betegeket, hogy csak az elhízás kezelését vizsgálhassák. A kutatásba bevont betegek átlagéletkora 47 év, és 81 százalékuk nő volt.

A GLP-1-es gyógyszereket eredetileg a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedők vércukorszintjének szabályozására fejlesztették ki, ám mellékhatásként elnyomják az étvágyat, és elősegítik a teltségérzetet. Így történhetett, hogy sok elhízott ember az ilyen szerektől reméli a fogyást.

A betegek közel fele szemaglutid hatóanyagú Ozempic- vagy Wegovy-injekciót kapott. Mások pedig liraglutid tartalmú Saxendát vagy a szemaglutid szájon át bevehető formáját, a Rybelsust kapták. Minden betegnek volt biztosítása a GLP-1 gyógyszerekre, és

az eredmény lényegében minden készítmény esetében ugyanaz volt.

A Prime Therapeutics 19 amerikai Blue Cross és Blue Shield egészségbiztosítási terv tulajdonosa, és mintegy 38 millió ember gyógyszertári ellátásait kezeli.