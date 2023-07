Ragaszkodik megdöbbentő ötletéhez Joe Biden: Ursula von der Leyent szeretné NATO-főtitkárnak

A napokban kiderült, hogy Jens Stoltenberg további egy évig marad a NATO főtitkára. A norvég diplomatát a tagállamok egyöntetűen arra kérték, hogy megbízatása lejárta után maradjon még egy évet, így a norvég jegybankelnöki pozíció helyett újabb egy évig a szervezet élén marad. Ugyanakkor ez az egy esztendő is hamarosan letelik, így egy év múlva újra napirendre kerül majd a kérdés.

Fotó: EU COUNCIL / POOL / HANDOUT

Az Amerikai Egyesült Államoknak már jelöltje is van a NATO-főtitkári posztra. Bár korábban a brit védelmi miniszterként ismertté vált Ben Wallace neve merült fel, ebből végül nem lett semmi. Joe Biden amerikai elnök most ismét azt szorgalmazza, hogy Ursula von der Leyen legyen Jens Stoltenberg utódja – adta hírül a The Telegraph.

Jens Stoltenberg újbóli felkérésére a hírek szerint azért volt szükség, mert nem találtak megfelelő jelöltet a posztra, Wallace sem bírt az összes tagállam támogatásával. Washington most az Európai Bizottság elnökét nézte ki erre a fontos pozícióra. Ursula von der Leyen korábban védelmi miniszteri posztot is betöltött Németországban, így a katonai pályán nem minősülne pályakezdőnek.

Egyes NATO források szerint a Fehér Ház feje már el is kezdte puhítani az EB elnökét, hogy vállalja a pozíciót.

Biden és Von der Leyen között erős szakmai kapcsolat alakult ki, többek között a transzatlanti kapcsolatok, Kína, Ukrajna és az éghajlat kérdésében is hasonló álláspontot képviselnek.

Washington arra számít, hogy a jövő évi Európai Parlamenti választásokat követően a német politikus felszabadul, és felkérhető lesz a posztra. A hírek szerint Olaf Scholz német kancellár sem bánná azt, hogy korábbi politikai riválisa kiszállna az Uniós csúcspozíciókért folyó harcból. Ugyanakkor várhatóan a 64 éves politikusnő újból megméreti magát az Európai Bizottság elnöki pozíciójáért, és elemzők szerint jó esélyei vannak az újrázásra is.

Ben Wallace jelölését az Egyesült Államok és Franciaország is ellenezte, mivel a két NATO-tagállam az Európai Unióból származó jelötlet preferálna. Washingtonban úgy tűnik szívesen látnának női vezetőt a katonai tömb élén, mivel nemrég felmerült a dán miniszterelnök, Mette Frederiksen neve is. Az ő megválasztására azonban kicsi az esély, mivel a dán Anders Fogh Rasmussen, és a norvég Jens Stoltenberg után sokan nem feltétlenül egy harmadik skandináv főtitkárban gondolkodnának. Ráadásul Törökország várhatóan szintén ellenezné a dán miniszterelnököt, miután a múlt héten Koppenhágában felgyújtották a Korán másolatait és török zászlókat.