Reccsent egyet az orosz–kínai barátság, az atomfegyver nem játék

Ha Oroszország atomfegyvert vetne be az ukrajnai háborúban, az súlyosan veszélyeztetné Kína külpolitikai és külgazdasági érdekeit. Éppen ezért Hszi Csin-ping kínai elnök is arra ösztönzi orosz kollégáját, hogy a taktikai nukleáris töltet használatának gondolatát is elvesse. A legmagasabb szintű kínai nyomásgyakorlás erős elrettentést jelenthet a Kremlnek egy pontig – a csúfos háborús vereség elkerüléséért ugyanis Vlagyimir Putyin bármire képes.

28 perce | Szerző: Németh Anita

