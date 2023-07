Kimúlt a rendőrségbezáró mozgalom Amerikában, George Floyd városában is Defund the police, vedd el a pénzt a rendőrségtől – ettől zengtek Minneapolis és más amerikai városok utcái, miután a 46 éves afrikai amerikai George Floyd megfulladt egy rendőr térde alatt. Ez a mozgalom mára kifújt – mondta ki három évvel később a liberális New York Times.