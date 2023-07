Sötét biznisz: adócsaló cégeken keresztül ömlött Európába az ukrán gabona

Az ukrán gabonaexport mind a tengeri, mind a szárazföldi útvonalakon nagy viharokat kavart, és az Európai Unióba irányuló kivitel esetén főként a termék rendkívül alacsony ára – és nem uniókompatibilis minősége – okozott problémákat, hiszen a díjszabással a célországok gazdái nem tudtak versenyezni. Egy friss elemzés szerint az olcsóság elérését az is segítette, hogy több exportőr és importőr nem fizetett adót a szállítmányok után.

Ukrajnában szeptember óta több mint 300 gabonaexporttal foglalkozó céggel szemben indult vizsgálat, amely az ügyészség szerint akár 140 millió dollárral is megrövidíthette az ukrán államot – olvasható az OCCRP elemzésében.

Fotó: Shutterstock

A hatóságok jó néhány eljárást indítottak, több tíz ezer tonna gabonát foglaltak le, emellett több magas rangú tisztviselőt is megvádoltak, köztük vám- és adóhivatali dolgozókat.

A határ másik oldalán az OCCRP és romániai partnere, a RISE Project nyomozása szerint szintén csalárd cégeket találunk,

a Románián átmenő import mögött van feloszlatott magyarországi cég, cseh és magyar kamucégek, de olyan mezőgazdasági multik is, mint a COFCO International, a Bunge, a Viterra vagy az Ameropa Holding.

Olyan céget is találtak, amely pszichiátrián kezelt betegek nevére került, akiknek fizettek azért, hogy az adataikat használhassák. Az ukrán cégeket hivatalos telefonszámukon nem lehetett elérni, a Cosco és a Viterra tagadta, hogy a kérdéses ukrán társaságokkal üzletelt volna, míg a Bunge és az Ameropa nem válaszolt az oknyomozó portál kérdéseire.

A cégek tevékenysége kapcsán Ukrajnában azt követően indult nyomozás, hogy feltűnt: több száz frissen alapított vállalkozás bonyolít le millió dolláros gabonaügyleteket, miközben nem fizet adót. Az ukrán parlament egy áprilisban közzétett bizottsági jelentése szintén nem túl hízelgő képet festett az ország vám- és pénzügyőreiről, valamint a feketegabona kereskedelmét bonyolító bonyolult, fedőcégek sorát felsorakoztat céghálójáról.

Az exportőrök fele vámnyilatkozat kitöltésére sem vette a fáradtságot a jelentés szerint.

A legszorgalmasabb ukrán exportőr a vádlottak listáján a Talksztaktiv nevű társaság volt, amely az ügyészek szerint a bűnös módon szerzett jövedelmet legalizálta, miközben nem fizetett adót és nem nyilatkozott a devizabevételeiről sem. A céget egy évvel az orosz invázió előtt, 2021 februárjában alapították, a nyomozás alatt megváltozott a vállalat címe és új nevet is kapott, így ma már Technotrade Supplynak hívják.

2021–22-ben mintegy 150 millió dollárért adott el gabonát két olyan magyarországi cégnek – The Mark Global és Borko Trade –, amelyek felszámolását elrendelte a magyar bíróság, pénzügyi beszámolók hiánya miatt. A bíróság el is tiltotta a cégeket a további tevékenységtől. Ennek ellenére a The Mark Global folytatta a kereskedést, 283 szállítmányt importálva a Talsztaktivtól és másoktól, 2021–22-ben 157 millió dollár értékben.

A 2020 és 2022 között 336 millió dollárért importáló Borko Trade-nek szánt eladásokon az ukrán ügyészség szerint az állam mintegy 20 millió dollárt vesztett. A magyar hatóságok nem tudták megállapítani, hogy ki áll a vállalat mögött. Azt sem lehet tudni, hogy ki a cég jogutódja.

Az újságírók több fiatal férfit találtak, akik ezen cégek vezetői vagy részvényesei voltak, ám róluk kiderült, hogy pszichiátrián kezelt betegek, vagy más módon befűzött strómanok Litvániából, Csehországból, Szlovákiából vagy Ukrajnából.