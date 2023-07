Szaúd-Arábia évek óta a gazdaság több lábra állításán dolgozik, azért, hogy bevétel tekintetében függetlenedjen az olajeladásoktól. Ennek elérésére megalkotta a Vízió 2030 projektjét, aminek keretében sok milliárd dollárnak megfelelő szaúdi riált költ többek között a turizmus népszerűsítésére. A királyság szeretné, ha a turizmus részesedése a bruttó hazai termék (GDP) 3 százalékáról a 10 százalékára emelkedne, amivel egyúttal egymillió új munkahelyet is teremtene az ágazatban. Ez a cél talán nem is annyira nehéz, tekintve, hogy a szomszédos Egyesült Arab Emírségekben a turisztika a GDP 12 százalékát adja.

Szaúd-Arábia a turizmusba fektet, a kérdés, hogy a nyugati turisták vevők-e arra, hogy az emberi jogokat elnyomó országba látogassanak.

Fotó: Andrzej Lisowski Travel / Shutterstock

Ennek érdekében az arab állam 2019 óta fokozatosan nyit a külföldi turisták felé, hoteleket épít és repülőgépeket vásárol. Például megállapodásokat kötött a Hilton, a Hyatt és az Accor szállodaláncokkal, valamint új légitársaságot alapított. A Riyadh Air 2025-ben elindítja az első járatát. A királyság a turisztikai célpontokra is hangsúlyt fektet: felújította az UNESCO világörökség listáján szereplő helyszíneit, óriási szórakoztató- és bevásárlóközpont létesít Rijád külvárosában, fejleszti a futballját, a videojáték-szektorját és az ország elmaradott vörös-tengeri partvidékét is. Szaúd-Arábia már Budapestről három járattal is elérhető január óta.

A World Travel and Tourism Council szerint a Közel-Kelet leggyorsabban növekvő turisztikai ágazata a szaúdi. A szervezet számítása alapján

2025-re Szaúd-Arábiába 40 százalékkal több külföldi turista érkezik, mint Dubaiba.

A tömegturizmus azonban különösen súlyos hatással lehet az ország természeti kincseire. A klímaváltozás ott is érezhető, olyannyira, hogy a Közel-Kelet egyike a négy leginkább veszélyeztetett régiónak. Az állam ezért is nyit a megújuló energiaforrásokra. A vízhiány a térségben korábban is kardinális kérdésnek számított, az ország nagy része pedig sivatag. Rengeteg energiát fordítanak a tengervíz sótalanítására, mivel a felszín alatti vízforrások hamar elapadnak.

Az édesvíz küzdelmes biztosítása ellenére a királyság medencés hotelek építését ösztönzi.

A Vörös-tenger Projekt keretében idén megnyitják az első, repülőteres luxusüdülőhelyet. Habár a projektet úgy hirdették, hogy kizárólag megújuló energiát használ és a tengert sem szennyezi, pénzügyi elemzők mégsem látják ennek megvalósítását. Mint ahogy csalóka képet fest a Habitas AlUla hotel példája is. A szálloda azzal hirdeti magát, hogy csak napból nyer energiát és nem tart egyszer használatos műanyagokat. A vendégei később mégis arról írtak, hogy műanyaggal csomagolt teafilterekkel és kávékapszulákkal kínálták őket. A Habitas egy amerikai vállalat, amely hírnevét azzal szerezte, hogy a Burning Man sivatagi fesztivál idején környezettudatos luxuskempingeket épített. A szaúdiak június elején újabb, 400 millió dolláros szerződést kötött vele a Vízió 2023 keretében.

A tömegturizmus kialakításának nemcsak természetbeni, de társadalmi hátráltató tényezője is akad. Ilyen az emberi jogi helyzet és a nagyon konzervatív helyi kultúra.

Szaúd-Arábia korlátozza a nők jogait, a szabad véleménynyilvánítást, bünteti a házasság előtti szexet és az azonos neműek kapcsolatát. Dzsamál Hasogdzsi amerikai-szaúdi újságíró meggyilkolása után a királyságot ténylegesen irányító Mohammed bin Szalman koronaherceg sokáig páriának számított.

Miután négy éve nyitottak a külföldiek bevonzására, enyhítettek a szabályokon, de csak a nemzetközi látogatóknak. Az ő tekintetükben szélesre tárták a kapukat: a turisztikai hatóság honapja szerint az LMBTQ-csoportba tartozókat is örömmel vendégül látják. A látogatóknak ugyanakkor a helyi szokásoknak megfelelően kell viselkedniük. Az alkohol fogyasztása számukra is szigorúan tilos, mint ahogy a kirívó öltözködés és a szexuális vonzalom olyan kimutatása is mint a kézfogás, de még a sorban állás be nem tartása is. Ezek megsértésért bírság járhat – emlékeztetett a DW.