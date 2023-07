Az amerikai streamingszolgáltató új hirdetési terveiről tárgyalt a világ legfontosabb reklámszakmai vezetőivel a Cannes Lions fesztiválon, Dél-Franciaországban. Greg Peters, a Netflix társvezérigazgatója és Jeremi Gorman, a vállalat világszintű hirdetésekért felelős elnöke különböző márkákat győzködtek arról, hogy náluk érdemes reklámozni.

Személyre szabott reklámokat adhat nemsokára a Netfilx.

Fotó: Shutterstock

Egy reklámszakember szerint

a Netflix a felhasználókat egy teljesen új, hirdetésalapú fogyasztásra állítaná át kifinomult módszerekkel, hosszú távon.

A stratégia magában foglalja, hogy a márkák a lineáris tévécsatornákhoz képest közvetlenebbül és személyre szabott reklámokkal célozhatnák a fogyasztókat. A szakemberek szerint az újítások között szerepelhet az is, hogy egymás után különböző, de egymáshoz kapcsolódó reklámokat vetítenek a fogyasztóknak. Ezzel kiküszöbölnék a felhasználók gyakori panaszát, miszerint sorozatnézéskor többször ugyanazt a reklámot látják.

A Netflix tavaly vezette be a hirdetéseket a szolgáltatásai közé. A cég akkor gyorsan piacra akart kerülni, így saját technológia hiányában a hirdetésszolgáltatásra a Microsoftot kérte fel, ám a szerződésük jövőre lejár. Ezzel pedig meglehetősen nagy innovációs lehetőség nyílik a streamingszolgáltató előtt, amely már most is fejleszti a saját technológiáját a függetlensége érdekében.

A Financial Times egyik forrása szerint a Netflix a jövőben az előfizetők adatait felhasználva személyre szabott hirdetéseket nyújthat a fogyasztóknak. A célzottabb marketing pedig jócskán felértékeli a szolgáltató reklámfelületeit a cégeknek.

Tudni fogják, hogy a fogyasztó mit látott. Megírhatod egy reklám 15 epizódját, és garantálják, hogy a néző a megfelelő sorrendben látja őket

– mondta egy reklámszakember a lapnak, amely úgy tudja, hogy a hirdetők kedvezően fogadták a Netflix új stratégiáját.