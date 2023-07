A fekete-tengeri gabonaszállításáról szóló nemzetközi megállapodás meghosszabbítását sürgeti Olaf Scholz német kancellár és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – közölte a német kormány szóvivője hétfőn.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

Steffen Hebestreit közleménye szerint a kancellár hétfőn telefonon megbeszélést folytatott az ukrán elnökkel az Ukrajna elleni orosz támadás miatt kialakult ukrajnai humanitárius helyzetről, valamint a védelmi harcok állásáról és a politikai fejleményekről.

Olaf Scholz hangsúlyozta, hogy hazája az Ukrajna elleni töretlen agressziót tekintve továbbra is megingathatatlanul szolidáris a megtámadott országgal, és európai és nemzetközi partnereivel együttműködve továbbra is támogatja, méghozzá katonailag is.

Volodimir Zelenszkij megköszönte Németország támogatását,

kiemelve a légvédelem és a tűzérség megerősítéséért tett erőfeszítéseket – tette hozzá a német kormányszóvivő.

Mint írta, Olaf Scholz és Volodimir Zelenszkij egyaránt sürgeti a globális élelmezési helyzet javításához hozzájáruló, július 17-én lejáró gabonamegállapodás meghosszabbítását.

Az Ukrajnában termesztett gabona biztonságos fekete-tengeri szállításáról Ukrajna és Oroszország által Törökország és az ENSZ közvetítésével kötött megállapodást többször meghosszabbították már tavaly júliusi isztambuli aláírása óta, legutóbb május 17-én két hónapra. Ez lehetővé teszi az ukrán gabona és műtrágya exportját három kijelölt ukrán kikötőből, amelyeket Oroszország tengeri blokád alatt tart. Ezzel párhuzamosan Oroszország is folytathatja korábbi gabona- és műtrágyaexportját, a nyugati büntetőintézkedések nem vonatkoznak ezekre az árukra.