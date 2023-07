Némi friss levegőhöz jutottak a feltörekvő országok devizái, és rendkívül jókor jött a szakadóban lévő forintnak is, hogy a péntek délután közzétett amerikai adatok szerint a vártnál kevesebb álláshelyet teremtettek a mezőgazdaságon kívüli szektorok júniusban.

Nem óriási az eltérés a várakozásoktól: az új munkahelyek száma 209 ezer, miközben a The Wall Street Journal üzleti lapnak nyilatkozó elemzők konszenzusa 240 ezer volt, az előző hónapban pedig kiugróan magas számot, 306 ezret mértek.

Még ez is elég volt ahhoz, hogy az amerikai munkanélküliségi ráta 3,7-ről 3,6 százalékra csökkenjen. Az amerikai munkaerőpiac a majdnem másfél éve folyó radikális Federal Reserve-kamatemelések ellenére rendkívül erős, és a gazdaság annak ellenére nem csúszott recesszióba, hogy az év közepére korábban sokan ezt jósoltak.

Ez azt is jelenti, hogy folytatódhatnak az infláció megfékezésére indított kamatemelések, amint azt a Fed előre jelezte.

A vártnál alacsonyabb adat mégis hozhatott némi enyhülést a szigor erejét és időtartamát illető várakozásokban,

amit az jelez, hogy a dollár, amely tegnap még 1,084 környékén kereskedett az euróval szemben, az adatok után folytatta a gyengülést, és gyorsan 1,092 környékén kötött ki.

Szinte tegnapi szintjére gyógyult a beteg forint az amerikai adatok után. Forrás: Stooq.com

A júliusban visszavonulóban lévő forint éhes volt már egy ehhez hasonló jó hírre, és 389 környékéről menten majdnem 386-ig menetelt az euróval szemben.

Megjegyzendő: a rengeteg forintmozgató hírrel terhelt héten az árfolyam erősen ingadozóvá vált, és a pénteki napba még akár több bakugrás is belefér, hiszen akár az euró-dollár kereszt mozgása is megfordulhat, a nagy hír pedig a hazai piaczárás után érkezik: kiderül, leminősíti-e újra Magyarországot a Standard and Poor’s.