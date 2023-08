James Cleverly brit külügyminiszter holnap Kínába utazik, ahol kínai kollégája, Vang Ji fogadja, valamint az alelnökkel, Han Csenggel is találkozik. Cleverly szerint több témáról is egyeztetni fognak, többek között az orosz–ukrán háború, a klímaváltozás, valamint a kereskedelmi és a gazdasági kapcsolatok is terítékre kerülnek. A politikus hozzátette: a London és Peking közé éket verő kérdéseket is kivesézik, például a hongkongi szabadságjogokat.

James Cleverly javítana a kínai kapcsolatokon.

Fotó: AFP

Megvitatják Kína nemzetközi szerepvállalását is. Cleverly az újságíróknak kijelentette: a világ második legnagyobb gazdaságának elszigetelése hibás próbálkozás. Hangsúlyozta, hogy Peking segítségére szükség lesz olyan területeken, mint az éghajlatváltozás és a gazdasági stabilitás. A kínai külügyminisztérium szerint a két országnak közös érdeke a kapcsolatok fejlesztése – írja a Reuters.

Az Egyesült Királyság tíz éve Kína egyik legjobb barátjának és legfőbb támogatójának számított Európában, azonban Boris Johnson miniszterelnöksége alatt megromlottak a kapcsolatok. London bírálta Pekinget, amiért a távol-keleti óriás megsértette Hongkongban és Hszincsiangban az emberi jogokat, valamint kitiltotta a Huaweit a brit 5G-hálózatból. A britek a koronavírus eredete kapcsán is kritizálták a világ második legnépesebb országát.

A miniszterelnöki tisztséget tavaly átvevő Rishi Sunak egyik első beszédében azt mondta, hogy véget ért a Kínával való kapcsolatok aranykora, de hangsúlyozta a tárgyalások fontosságát. A kapcsolatok kihűlését jól mutatja, hogy utoljára öt éve járt brit külügyminiszter Kínában: 2018-ban Jeremy Hunt látogatott a távol-keleti országba. James Cleverly eredtileg júliusban utazott volna Pekingbe, de akkor Csin Kang rejtélyes eltűnése miatt ez elmaradt.

London a Brexit után igyekszik globális kereskedelmi kapcsolatokat kiépíteni, ezért a földrajzilag távoli, de gyorsan növekvő gazdaságok felé fordul. A szigetország kereskedelmi megállapodást írt alá Ausztráliával és Új-Zélanddal, Japánnal szabadkereskedelmi egyezményt kötött, valamint Kanadával és Mexikóval is tárgyalásokat folytat. Tavasszal tagja lett Ázsia egyik legnagyobb szabadkereskedelmi társulásának, az Átfogó és Előremutató Csendes-óceáni Partnerségnek (CPTPP).

Erre szüksége is van, ugyanis az Egyesült Királyság nincs túl jó állapotban, az országot jelzálogpiaci válság és recesszió fenyegeti, az infláció továbbra is magas, miközben zsugorodik a kiskereskedelmi forgalom. A szigetország gazdasági növekedése előrejelzések szerint jövőre is elmarad az eurózónáétól, ráadásul az államadósság kamatterhei idén a legmagasabbak lesznek a magas jövedelmű országok között.