Olaszország akkora költségvetési hiánnyal küzd, hogy a kormány fontolgatja, hogy eladja részesedését bizonyos állami vállalatokban. A cégek feletti irányítást azonban a privatizáció után is megőriznék. Sőt, hétfőn rendeletben felhatalmazták az államot, hogy bevásárolja magát a Telecom Italia cég hálózati üzletágába, így annak nagyobb ellenőrzése lehet a stratégiai eszközök felett.

Giorgia Meloni olasz kormányfő eszközeladással enyhítene a költségvetési hiányon.

Fotó: ODD ANDERSEN

A tárgyalásokat még csak nemrég kezdték, így egyelőre konkrétumokat nem közöltek. Az érintett tisztségviselők viszont úgy tudják, hogy többek között eladhatják a vasúti vállalat, valamint a Banca Monte dei Paschi di Siena állami tulajdonok bizonyos részét – értesült bennfentesektől a Bloomberg.

Miután a második negyedéves váratlan zsugorodás után a gazdaság megtorpant, a költségvetési hiány idén átlépheti a 4,5 százalékos, jövőre pedig a 3,7 százalékos célt. Giorgia Meloni miniszterelnök szerint pénzt kell előteremteni annak érdekében, hogy csökkenthessék a munkabérek adóterheit és legyen forrás a családok megsegítésére.

Az eszközeladás pedig egy olyan lehetőség, amellyel a szélsőjobboldali koalíció úgy finanszírozhat új kiadásokat, hogy az nem növeli Olaszország hatalmas adósságterhét.

Ráadásul ez a húzás kevésbé zaklathatja fel a befektetőket, mint a hetekben bejelentett és nagy vihart kavart banki extraprofitadó. A kormány számos vállalati szektorban aktív: a pénzügyektől a légi közlekedésen át a technológiáig, így nagy a mozgástere a privatizációra. Az állam különadót már korábban is alkalmazott, és be is jött a számítása: az energiacégekre kivetett extraprofitadó még a kormány várakozásait is felülmúlja.