A mesterséges intelligencia felé fordulnak a közel-keleti olajmonarchiák

Szaúd-Arábia 120 millió dollár értékű megrendelést adott le az amerikai Nvidiának mintegy 3 ezer H100-as grafikus kártyára (GPU), amelyeket még idén kell leszállítania a cégnek. A névtelenséget kérő források szerint a csipeket a sivatagi királyság legnagyobb és legnívósabb egyeteme, a King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) kapja meg.

Fotó: Shutterstock

A legalább 200 darab Nvidia A100-ast is birtokló KAUST a Shaheen III nevű szuperszámtógéphez használja fel a megrendelt eszközöket, amelyeket a felsőoktatási intézmény még az idén üzembe helyezne. Az egyetem célja egy saját nagy nyelvi modell megalkotása, az olajmonarchia is saját mesterséges intelligenciával jelentkezne. A KAUST érdekessége, hogy előszeretettel dolgoznak az intézményben kínaiak, mivel geopolitikai okokból nem tudnak elhelyezkedni az Egyesült Államokban – írja a Financial Times.

Rijád igyekezte érthető, ugyanis az Egyesült Arab Emírségek május végén indította el a nyílt forráskódú, Falcon 40B nevű nagy nyelvi modelljét, amely kutatók és az üzleti szereplők számára ingyen elérhető. A Technológiai Innovációs Intézet fejlesztéséhez 384 Nvidia A100 csipet használtak fel és a források szerint Abu-Dzabi szintén ezres nagyságrendben zsákolja a szükséges GPU-kat, bár pontos adatok nem ismertek.

Két mesterséges intelligenciával foglalkozó cég vezetője azt mondta a portálnak, hogy a közel-keleti olajmonarchiák befektetési alapjai a közelmúltban megkeresték a startoló nyugati MI-vállalatokat, hogy a szinte korlátlan finanszírozásért cserébe szakértelemhez jussanak. Ez nem meglepő, ugyanis az eddig főleg energiahordozók exportjára támaszkodó országok igyekeznek diverzifikálni gazdaságukat, hogy kevésbé függjenek az olajtól.

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, harminc év alatt az Nvidia a modern videókártya-gyártás királyává vált, a mesterséges intelligencia térnyerése pedig végérvényesen bebetonozta a dominanciáját. A cég a nyáron csatlakozott az eddig mindösszesen négy technológiai vállalatot számláló elitklubhoz, amely az ezermilliárd dollár feletti értékű vállalkozásokat tömöríti. Így aztán érthető, hogy a kínai tech cégek több milliárd dollár értékben veszik az Nvidia grafikus kártyáit az új amerikai korlátozások életbe lépése előtt.