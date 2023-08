A marihuána legalizálása mellett döntött a német kormány – ezt szerdán délelőtt jelentették be, miután a kabinet elfogadta Karl Lauterbach (SPD) egészségügyi miniszter erről szóló törvénytervezetét.

2023 végétől legálissá válik a füvezés Németországban. Fotó: Shutterstock

Annak ellenére, hogy előzetesen kemény kritikák érték a törekvést belpolitikai színtéren a CDU részéről főképp a függőség kialakulása, illetve a döntés fiatalokra gyakorolt hatása miatt. Előkerült az az érv is, hogy az emberi agy 25 éves korra fejlődik ki teljesen, a drogfogyasztás pedig súlyosan ronthatja ezt a folyamatot. Ezekre az volt a válasz, hogy az eddigi szigorú drogpolitika nem segítette a drogok elterjedésének csökkentését, hanem éppen kriminalizálta a társadalmat, és ezzel túlterhelte az igazságszolgáltatást.

Mindenesetre az elfogadott javaslat

a kannabisz termesztését és fogyasztását is legalizálta,

igaz, korlátok között. A nagykorú állampolgárok 25 gramm kábítószert tarthatnak maguknál, sőt, három tőig a kender otthoni nevelését is engedélyezik. A jogszabály arról is rendelkezik, hogy legfeljebb 500 fős marihuánaklubok jöhetnek létre, és ezek kereskedhetnek a droggal, amit csak a saját tagjaiknak értékesíthetnek. Ennek felső plafonja 50 gramm havonta. Abba a tartományoknak van beleszólásuk, hogy engedélyezik-e ilyen klubok létrejöttét. Az a kérdés is napirenden van, hogy vezetés közben milyen határértékig lehessen marihuánát szívni.

Ugyan a törvényt tárgyalja majd a német parlament, de a hatálybalépése nem függ a jóváhagyásától. Éppen ezért már azt is tudni, hogy 2023 végétől válik érvényessé Németországban a kannabisz legalizálása, akkortól szabad a kábítószer fogyasztása.