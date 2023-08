Brüsszel térségében 70 ezer ember szorul élelmiszerbankok ellátására, az uniós becslések alapján pedig Európában 32,6 millióan nem engedhetik meg maguknak, hogy minden második nap minőségi ételt fogyasszanak. Brüsszelben most szigorúbb lépést tennének az élelmiszerpazarlás megfékezésére.

Olaszország 2016-ban olyan jogszabályokat vezetett be, amelyek megkönnyítették a vállalatok számára az élelmiszer-adományozást: engedélyezték, hogy a szavatossági időn túli élelmiszerek is adományozhatóak legyenek.

Fotó: Shutterstock

A régióban 2024-től az 1000 négyzetméternél nagyobb alapterületű szupermarketláncok számára előírnák az el nem adott, de még fogyasztható élelmiszerek eladományozását.

– írja a Deutsche Welle. A kritikus hangok szerint azonban a belga szupermarketek már eddig is sokat adakoztak, és az új törvény miatt elesnének a vásárlók attól a lehetőségtől, hogy a lejárati időhöz közeli termékeket kedvezményesen vásárolhassák meg.

Korábban már más uniós ország is jogszabályokat vezetett be az élelmiszer-adományozásra vonatkozóan: Olaszország 2016-ban például olyan jogszabályokat vezetett be, amelyek megkönnyítették a vállalatok számára az élelmiszer-adományozást, többek között engedélyezték azt is, hogy a lejárt élelmiszerek is eladományozhatóak legyenek.

Spanyolország is tervezi, hogy törvényeket vezet be az élelmiszerpazarlás megállítására.

A spanyol kormány jóváhagyta azt a törvénytervezetet, amelynek értelmében a szupermarketek a felesleges élelmiszerek kidobásáért akár 60 ezer eurós, visszaesők esetében pedig akár 500 ezer eurós bírságot is kaphatnak.

A törvény – ha a parlament elfogadja – kötelezővé tenné az éttermek számára, hogy haza lehessen vinni a maradékot. Az uniós fogyasztók rendelkezésére bocsátott élelmiszerek mintegy 10 százaléka a szemétben végzi, ami az EU becslése szerint 2020-ban közel 59 millió tonnát tett ki – közölte az Eurostat.

Az élelmiszer-pazarláshoz nem csak a szupermarketek járulnak hozzá. Az Európai Unió Bizottsága szerint az élelmiszerhulladék több mint 50 százaléka a háztartásokban keletkezik.

Az EU 2030-ra jogilag kötelező érvényű célokat kíván bevezetni az élelmiszerhulladék csökkentése érdekében:

a bizottság júliusi javaslata alapján a feldolgozás és a gyártás területén 10 százalékkal, a kiskereskedelemben és a fogyasztásban pedig 30 százalékkal csökkentenék az élelmiszer-pazarlás mértékét. Ezeket a javaslatokat azonban még az Európai Parlamentnek és a tagállamoknak is meg kell vitatniuk.

Hazánkban is fellép a kormány az élelmiszer-pazarlás ellen

Az Európai Unióban évente mintegy 90 millió tonna, Magyarországon pedig 600 ezer tonna élelmiszer vész kárba az élelmiszerláncban, ezért 2021 decemberében módosították az élelmiszerláncot szabályozó törvényt: a legnagyobb élelmiszer-áruházaknak 2022 februárjától kötelező felajánlaniuk az élelmiszerárut a minőségmegőrzési időtartamuk lejárta előtt legalább 48 órával az Élelmiszermentő Központ Nonprofit Kft. (ÉMK) részére.

A módosítás azokat a kereskedőket érinti, amelyek éves nettó árbevétele meghaladja a százmilliárd forintot (Aldi, Auchan, Lidl, Penny Market, Spar, Tesco).