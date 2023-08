A korábban vártnál gyorsabban emelkedik az Egyesült Államok olajtermelése. A hír alapvetően kedvező abban az időszakban, amikor Szaúd-Arábia és Oroszország a felszínre hozott mennyiség csökkentéséről döntött. Az amerikai kormányzat a bejelentésekor azt is hangsúlyozta, hogy

a vártnál nagyobb kibányászott mennyiségnek köszönhetően nem kell szűkös kínálattól tartani.

A friss előrejelzés szerint a kutak nagy teljesítményének és az emelkedő nyersanyagárnak köszönhetően idén napi 12,8 millió hordós rekordszintre emelik a kitermelést, szemben a korábbi 12,6 millió hordós prognózissal. Tavaly még átlagosan napi 12,6 millió hordóval termelt az Egyesült Államok.

Csúcsra járatják a kutakat Texasban is

Megfigyelők szerint a többletre valóban nagy szükség van, ugyanis az OPEC+ éppen csökkenti a felszínre hozott mennyiséget. Szaúd-Arábia a kitermelést napi 1 millió hordóval az elmúlt évek legalacsonyabb szintjére vágta vissza, és az Oroszországi folyamatok is a termelés mérséklésére utalnak. A fő olajtermelők a fekete arany árát szeretnék a piaci kínálat szűkítésével felfelé hajtani. Ugyanakkor,

ha az olaj ára átlép egy bizonyos szintet, az már visszafogja a gazdasági aktivitást, így a globális gazdaságnövekedést is lassítja,

amit a recesszió szélén táncoló gazdaságok vezetői szeretnének elkerülni. Az is tény, hogy a szankciókkal sújtott Irán napi 250 ezer hordóval emeli meg olajtermelését a nyár végétől – ezt a perzsa ország hírügynöksége közölte.

Jövőre olajcunami jön

2024-ben tovább nőhet a termelés globálisan. Eléri majd a 103 millió hordót, ami 1,7 millió hordóval haladja meg az idei évet naponta. A növekedés 70 százaléka azonban nem az OPEC-országokból származik majd, hanem döntően az Egyesült Államokból, Brazíliából, Kanadából és Norvégiából – közölte az EIA, az amerikai kormányzat energetikai tájékoztató hivatala. Egyúttal az Egyesült Államok napi kitermelése 13,1 millió hordóra emelkedik.

Az idei évben viszont a finomított termékek csökkenő felhasználásácal számol a tengerentúlon az EIA. Úgy vélik, hogy a harmadik negyedévben a vártnál 4 százalékkal kevesebb kerozin fogy majd. Egyúttal a szervezet a benzin- és a gázolajfogyasztásra adott előrejelzéseit is csökkentette.

Orosz olajszállítás: túl a zeniten

Az ukrán dróntámadások idejéig stabilizálódott az orosz tengeri olajszállítás, a szankcionált ország napi 3 millió hordó olajat exportált a tengeren. Az azonban a Bloomberg szerint is nagy kérdés, hogy a Fekete-tengeren közlekedő hajókat ért támadások után hogy alakul az export. A helyzet valószínűleg arra készteti Moszkvát, hogy terelje el a szállítmányokat.

Fotó: Shutterstock

A Bloomberg által összeállított

tankerkövetési adatok szerint az augusztus 6-án végződő négyhetes időszak átlagos szállítása napi 3,02 millió hordó volt, ami mintegy 870 ezer hordóval kevesebb a májusi csúcsnál.

A számok arra utalnak, hogy Moszkva beváltja ígéretét, és valóban meglépi a hónapokkal ezelőtt belengetett termeléscsökkentést.

A Novorosszijszk kikötőjénél és a Kercsi-szorosban történt támadások egyelőre nem hatottak a rakományok biztosítási díjaira, azok ugyanis már eddig is igen magasak voltak. A hajók a novorosszijszki célállomásukon nem változtattak, de a megszokottnál jóval délebbre haladtak.

Nem várható az export felpörgése sem

Oroszország szeptemberig meghosszabbította a termeléscsökkentést, igaz, a mérséklés 300 ezer hordós lesz az eddigi 500 ezer után.

A bejelentéskor Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes nem beszélt az eredeti mennyiségről, így konkrét számokra következtetni nehéz. A hatás elsősorban az Ázsiába irányuló szállítmányokban jelentkezik, a kelet felé irányuló teljes mennyiség 870 ezer hordóval csökkent a májusi csúcshoz képest.

India is meghúzta a nadrágszíjat

Továbbra is az orosz olaj egyik legnagyobb felvásárlójának számít India. Az ország kereskedelmi és ipari minisztériuma azt közölte, hogy a szállítási költséggel együtt 68,17 dollár körül fizetett júniusban az orosz olaj hordójáért, szemben a májusi 70,17 dollárral és az egy évvel korábbi 100 dollár fölötti árral. Az ár ugyan enyhén csökkent az elmúlt hónapokban, de továbbra is a 60 dolláros ársapka felett van. A Kpler elemzői szerint az elkövetkező hónapokban az ár után a volumen is csökkenni fog, miután Moszkva mérsékli a felszínre hozott mennyiséget.

India olajszükségletének 88 százalékát importból fedezi. Általában oda is szállíttatja a nyersanyagot, és az exportőr országnak kifizeti az összes logisztikai költséget is – függetlenül attól, hogy így az árplafon felett fizet az orosz olajért. Ugyanakkor továbbra is megéri Indiának az oroszoktól vásárolni, ugyanis másik fő beszállítójának, Szaúd-Arábiának 81 dollár fölött fizetett a nyersanyagért ugyanebben az időszakban a kormány adatai szerint.