Elmarad a csúcsdöntés az Adrián

Az előzetes előrejelzésekkel ellentétben úgy tűnik, a horvátoknak idén mégsem lesz turisztikai rekordévük. A legfrissebb adatok szerint bár idén is jól teljesít az iparág, a számok továbbra is elmaradnak a koronavírus-járvány előttiektől. Ennek ellenére a magyarok körében továbbra is töretlen a horvát tenger népszerűsége.

51 perce | Szerző: Hordósi Dániel, Zágráb

51 perce | Szerző: Hordósi Dániel, Zágráb