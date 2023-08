Beszakadt a fogyasztók gazdasági fellendülésbe vetett hite Törökországban – derült ki a török statisztikai hivatal által közzétett friss fogyasztói bizalmi index adataiból.

Recep Tayyip Erdogan török elnök nehéz feladat előtt áll.

Fotó: Murat Kula / AFP

A mutató júliusról augusztusra hatalmasat, több mint 12 pontot zuhant, az index értéke ezzel 80,1-ről egészen 68-ig szakadt be.

Ekkora bizalomvesztésre Recep Tayyip Erdogan közel húsz évvel ezelőtti hatalomra kerülése óta nem volt példa.

A lakosság hitének megingása mögött az elemzők szerint elsősorban az új török kormány látványos gazdasági irányváltásának egyelőre pontosan be nem látható következményeitől való félelem állhat, amely már most is jelentős súlyként nehezedik a háztartási kiadások alakulására – a fordulat ugyanis jelentős adó- és kamatemeléseket hozott magával, illetve az előremutató hivatalos inflációs előrejelzések is nagyot ugrottak.

Soha nem esett még ekkorát a törökök növekedésbe vetett hite

A bizalmi indexen túl a háztartások pénzügyi helyzetével kapcsolatos előrejelzések is nagyot romlottak, a lakosság pedig ezzel párhuzamosan lefelé módosította a tartós fogyasztási cikkek vásárlásával kapcsolatos kilátásait is.

A törökök ugyanakkor az infláció várható alakulására – a szakértőkkel szemben – optimistábban tekintenek, mint eddig, ahogy a munkanélküliségi ráta alakulásában is javulásra számítanak.

Erdogan a hazaúton: Magyarország soros elnöksége indíthatja el Törökország uniós csatlakozását A magyarországi látogatása után hazafelé tartó Recep Tayyip Erdogan a repülőgépen újságírói kérdésekre válaszolt.

A monetáris politikai fordulatra azért van szüksége az országnak, mert az elmúlt évek unortodox gazdaságpolitikája nyomán a török fizetőeszköz, a líra öt év alatt értéke több mint 80 százalékát elvesztette a dollárral szemben, hatalmas nyomás alá helyezve ezzel az ország gazdaságát.

A mesterségesen alacsonyan tartott kamatkörnyezet okán az két számjegyű infláció is mindennapossá vált az országban, drasztikusan csökkentve ezzel a lakosság vásárlóerejét: a pénzromlás mértéke tavaly októberi csúcspontján 85,5 százalékra rúgott éves összehasonlításban, jelenleg 47 százalékon jár.