A hollywoodi forgatókönyvírók sztrájkja – melyhez a múlt hónapban a színészek is csatlakoztak – már több mint 100 napja tart, és egyelőre nem látszik, hogy közelednének az álláspontok a stúdiók és a dolgozók között. A Cal State Northridge professzora, Todd Holmes szerint azonban a munkabeszüntetés már eddig is legalább 3 milliárd dolláros veszteséget okozott, no nem a stúdióknak, hanem Kalifornia gazdaságának.

Holmes erre az eredményre a legutóbbi, 2007-es írósztrájk adatai alapján jutott, mely a Milken Institute számításai szerint 2,1 milliárd dolláros veszteséget és 37 700 elvesztett állást okozott. A professzor ezeket az adatokat finomította az infláció és más faktorok figyelembevételével, ám könnyen lehet, hogy így is alulbecsülte a kárt.

Fotó: Valerie Macon / AFP

Noha a sztrájk a stúdiókra kíván nyomást gyakorolni, a veszteségek jelentős részét más, a szórakoztatóiparhoz szorosan vagy épp lazábban köthető szereplők szenvedik el, legyen szó a díszlettervezőkről, a stúdiók közelében található éttermekről, a cateringcégekről, a sofőrökről vagy épp a virágárusokról. Az UCLA professzora, Lee Ohanian a CNBC-nek elmondta, hogy a szórakoztatóipari és az ahhoz kapcsolódó állások a Los Angeles-i térség jövedelmeinek közel 20 százalékát adják.

Kalifornia egészében pedig az állások 5 százaléka, 700 ezer köthető a szórakoztatóiparhoz, ráadásul a sztrájkok nyomán kieső bérek miatt sokan elhalasztják a nagyobb vásárlásaikat is, ami további gondokat okoz.

Azt, hogy a munkabeszüntetés meddig fog tartani, egyelőre nem tudni, de nem látszik, hogy közelednének egymáshoz az álláspontok, így könnyen lehet, hogy a 15. hete tartó sztrájk a leghosszabb lesz Hollywood történetében. Ezt a rekordot egyébként egy 1988-as, 22 hétig tartó akció tartja, míg egy 1960-as sztrájk 21 hétig tartott. Ez utóbbi volt az utolsó alkalom, amikor a forgatókönyvírók és a színészek együtt sztrájkoltak.

A mostani sztrájk október közepén döntené meg ezeket a rekordokat.

Holmes szerint októberre a Kalifornia gazdasága által elszenvedett károk akár a 4-5 milliárd dollárt is elérhetik.

Pénteken ugyan a sztrájk kezdete óta először tárgyalóasztalhoz ültek az írószakszervezet és a stúdiók képviselői, ám nem tudtak dűlőre jutni a sorozatokhoz szükséges minimális létszám és a foglalkoztatás minimális idejének kérdésében sem. Ráadásul a forgatókönyvírók azt is szerették volna elérni, hogy megállapodás esetén is folytathassák a sztrájkot, egészen addig, amíg a stúdiók nem jutnak dűlőre a színészekkel is.

A megállapodást az is nehezíti, hogy a stúdiók szervezetében több olyan céget is találni – mint az Apple vagy az Amazon –, amelyek üzletének a filmgyártás csak kis részét teszi ki, így számukra az egyezség nem különösebben sürgős. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy Los Angeles polgármestere, Karen Bass, vagy Kalifornia kormányzója, Gavin Newsom számára egyaránt fontosak a szakszervezeti tagok szavazatai, ugyanakkor mind a kettejük adományozói között megtalálhatók a stúdiók vezetői is.

A párhuzamosan futó sztrájkok hatására csütörtökön az Emmy-díj szervezői közölték, hogy négy hónappal elhalasztják a díjátadót.