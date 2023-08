Mostanáig nyugodtan telt a nyár a gázpiacon. Ha a holland TTF gáztőzsdét nézzük,

egy májusi, megawattóránként 50 eurós rövid kiugrástól eltekintve a korábbiakhoz képest stabilan, 30 euró körül alakult a gáz ára.

Most azonban vége szakadt ennek az időszaknak, ugyanis reggel óta már csaknem 27 százalékot emelkedett a TTF gáz ára, megawattóránként eléri a 39 eurót, míg a kereskedés kezdetén alig állt 30 euró felett.

Az utóbbi idők gázpiaci híresőjét értelmezhették többféleképpen a szereplők. Ugyan szakértők szerint az európai energiaválság nem oldódott meg, és megnyugtatóan nem sikerült pótolni az orosz gáz kiesését, de az Európába tartó cseppfolyós földgázszállítmányok (LNG) felpörgésével sikerült a nyár folyamán megnyugtató szintre tölteni a gáztárolókat.

Fotó: AFP

Most átlagosan 87 százalékon áll a tárolók töltöttsége Európa-szerte. Innen elvben kényelmesen el lehet érni a Brüsszel által novemberre, azaz a fűtési szezon kezdetére előírt 90 százalékos töltöttséget, főként az utóbbi hónapokra jellemző, lanyha fogyasztás mellett.

Ám pontosan ez a lanyha fogyasztás és a kialakult alacsony LNG-árszint hordoz bizonytalanságot. Ugyanis az elmúlt hetekben rekordszintre emelkedett a tengeren veszteglő LNG-tankerek mennyisége, illetve néhányuk el is indult Ázsia felé, hogy ott drágábban adja el az energiahordozót.

A kereskedők tehát kivárnak, hogy a fűtési szezon közeledtével drágábban teríthessék portékájukat. Ebből a piacon akár ellátási zavarok veszélyére is következtethetnek. Vizionálhatják azt is, hogy ismét kialakul az ősz folyamán egy Ázsiával vívott árverseny az LNG-ért. Emellett kedden már napvilágot látott a hír, miszerint az egyik kiemelten fontos tengerentúli terminálba lassult a nyersanyag beáramlása, ami már akkor is felfelé hajtotta a piaci gázárat, és megágyazott a további emelkedésnek is.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy a piac a hírekre hisztérikusan reagál, a szereplők árgus szemekkel figyelnek. A viselkedésük bizonyos fokig érthető – érdemes felidézni, hogy szinte pontosan egy évvel ezelőtt (2022. augusztus 22-én) állította be mindenkori árcsúcsát a gáz, 341 eurón. A drágulása fontos szerepet játszott a forint tavalyi rekordgyengélkedésében. A jelenlegi emelkedés egyelőre nem tudott ártani a forint árfolyamának.