Hamarosan a mozikban azok is láthatják Taylor Swift legutóbbi turnéját, akik lemaradtak az élő előadásokról, ugyanis a koncertkörútről film is készült, melyet október 13-án mutatnak be az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó mozijaiban – közölte csütörtökön az AMC.

Az Érák turné életem legjelentőségteljesebb, felvillanyozóbb élménye volt eddig és el vagyok ragadtatva, hogy elmondhatom, hamarosan érkezik a mozikba is

– írta a közösségi médiában az énekesnő, hozzátéve, hogy szívesen látják a turnéhoz köthető viseletet, barátság karkötőket, az éneklést és a táncot.

Fotó: Shutterstock

Az AMC pedig arról számolt be, hogy a nagy érdeklődésre tekintettel megerősítették az alkalmazásukat és a weboldalukat. Erre szükség is van, hiszen Swift bejelentése után percekkel máris virtuális sorok alakultak ki és a cég is felhívta a figyelmet, hogy lehetnek kimaradások a jegyvásárlás folyamata alatt.

Swift turnéja a Ticketmaster oldalát is lecsapta tavaly, amit az énekesnő győtrelmesnek nevezett, a cég pedig bocsánatot kért.

A jegyek 19.89 dollárba kerülnek, míg a gyerekeknek és időseknek szló jegyek 13,13 dollárért kaphatók. Ez tisztelgés Swift születési éve és szerencseszáma előtt. A AMC azt is közölte, hogy disztribútorként is részt vesz az alkotás sikerében és azt ígérte, hogy csütörtöktől-vasárnapig legalább négyszer vetítik a filmet a cég filmszínházaiban – írja a The Wall Street Journal.

A turné márciusban kezdődött és eddig Mexikóváros kivételével az Egyesült Államokra korlátozódott, azonban jövőre Latin-Amerikába, Ázsiába és Európába is elér. A koncertfilm további nagy előnye, hogy sem forgatókönyvírók, sem színészek közreműködését nem igényli az elkészítése a Hollywoodot megbénító sztrájk idején.