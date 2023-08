Tokió a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) elé citálhatja Kínát, miután Peking betiltotta a japán tengeri termékek behozatalát. A szigetország külügyminisztere, Hajasi Josimasza újságíróknak elmondta, hogy a távol-keleti ország különböző utakon, többek között a WTO keretein belül is megteszi a szükséges lépéseket az importtilalom miatt – írja a Reuters.

Fotó: Taketo Oishi / AFP

A gazdasági tárcavezető, Takaicsi Szanae is közölte, hogy a WTO-panasz benyújtása is szóba jöhet, ha diplomáciai úton nem sikerült a konfliktust rendezni. Ázsia két legnagyobb gazdasága több kérdésben (Szenkaku-szigetek, csip) is vitában áll, azonban a fukusimai atomerőmű megtisztított, de még mindig enyhén radioaktív hűtővizének tengerbe eresztése kiélezte a konfliktust a felek között. Kína határozottan ellenezte a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) által hitelesített tervet, aminek végrehajtása a múlt héten kezdődött meg.

Válaszul Peking teljesen betiltotta a Japánból származó tengeri termékek importját és keményen bírálta Tokiót. Hongkong 10 japán prefektúrából függesztette fel a behozatalt. Japán tavaly 634 ezer tonna tengeri terméket exportált 387,3 milliárd jen (933,4 milliárd forint) értékben. Legfőbb piaca Kína 22,5 százalékkal, őt követi a statisztikákban külön kezelt Hongkong 19,5 százalékkal. A szigetország globális forgalmának 1 százalékát sem éri el a tenger gyümölcseinek kivitele,

így ez részben politikai jelzés Kínától, bár a halászati ágazatot kellemetlenül érinti az intézkedés.

A fukusimai vízkibocsátás miatt több tüntetésre is sor került Dél-Koreában és Kínában, valamint az elmúlt napokban telefonon zaklatják a japán cégeket, szállodákat, éttermeket és hivatalokat. Csiangszuban pedig tojással dobálták meg a japán iskolát és a kínai turisták is elkerülik a szigetországot: az utazási irodák arról számoltak be, hogy egyre többen mondják le az október eleji hétnapos nemzeti ünnep alkalmából a Japánba tervezett utazást.