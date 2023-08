Még a fűtési szezon kezdete előtt néhány héttel érkező rossz hírek ellenére sincs ok pánikra – hangsúlyozza a Bloomberg szakértője. Tény, hogy az elmúlt hónapokban csaknem 50 százalékkal drágult az energiahordozó, de az ausztrál LNG-létesítmények dolgozóinak esetleges munkabeszüntetése miatti aggodalom is részben megoldódott. (Részben pedig kitűzték a sztrájk időpontját – a szerk.)

A hírügynökség szakértői optimisták: helyzetértékelésükben hangsúlyozzák, hogy

a gázárak emelkedéséért főként a sztrájkveszély volt a felelős.

Ugyanakkor az európai helyzet még ennél az első ránézésre marginális hírnél is fontosabb.

Jó barátunk, a gyenge kereslet

Minden ellenséget legyőz Európa a jó barátai segítségével

– hangsúlyozzák képletesen a szakértők. Elemzésükben a „jó barát” furcsa módon nem más, mint az ipari teljesítmény mélyrepülése. Felidézik, hogy a német ipari aktivitás 14 egymást követő hónapban visszaesett, ami rányomta bélyegét a gázfogyasztásra is. Így pedig egyáltalán nem lehet beszélni szűkös kínálatról.

Egyre kevésbé füstölögnek azok a kémények Európában

Az ipari teljesítmény csökkenése mellett sok energiaintenzív cég bezárt, vagy csökkentette termelését, ugyanis az elmúlt bő évben képtelen volt megbirkózni a magas energiaárakkal. Különösen a műtrágyagyártás, a vegyipar, a kohászat, az üveg-, papír- és kerámiaipar szereplőit tépázták meg az elmúlt hónapok, ezeken a területeken söpört végig csődhullám.

Az európai ipar központjában, Németországban az energiaintenzív vállalatok aktivitása júniusban 18 százalékkal zuhant 2020 végéhez képest. Ezzel párhuzamosan a gázigény 18 százalékot csökkent, míg júliusban 22,9 százalékos esést mértek, ami a legnagyobb mínusz az idén. Emellett az indikátorok az energiaszükséglet további zuhanására utalnak.

Fotó: AFP

Európa-szerte hasonló a kép

A némethez hasonló pályát jár be gyakorlatilag az összes európai gazdaság. Ugyanakkor

az is tény, hogy az ipari gázfogyasztás esése részben az energiahatékonysági intézkedések következménye, és nem pedig a kereslet csökkenése idézte elő.

A Bloomberg szakértői azt is hangsúlyozzák, hogy sajnálatosan a gázfogyasztás csökkenését az is segíti, hogy sok üzemben környezetszennyezőbb üzemanyagokra, olajra és szén használatára tértek át. A tél is enyhe volt, de a mediterrán térséget ért hőhullámok mellett Északnyugat-Európában szeles, hűvös időjárás uralkodott, ami szintén csökkentette a légkondicionálás iránti igényt, miközben a szélturbinák gőzerővel működtek. Összességében a Morgan Stanley szerint az európai gázfogyasztás 15 százalékkal az ötéves átlaga alatt van.

Az európai gáztárolók 92 százalékban megteltek,

csaknem két hónappal hamarabb a Brüsszel által előírt időpontnál. Ez önmagában kedvező rekord, viszont tény, hogy az összes európai tárolási kapacitás alig fedezi a kontinens fogyasztásának negyedét. Ugyanakkor a szakértők szerint még az ausztráliai sztrájkok folytatódása esetén is a tárolók heteken belül elérhetik a teljes töltöttséget, ami bizonyosan megnyugtatja majd a piacokat – állapítják meg a Bloomberg szakértői.

Gáz, te drága

Vannak tehát bőven kedvező fejlemények is a gázpiacon, még azzal együtt is, hogy

a megawattóránként csaknem 40 eurós ár majdnem a duplája a 2010 és 2020 közötti, átlagosan 20 eurós tőzsdei árnak.

A másik oldalról nézve viszont nagyjából a kilencede a múlt augusztusban elért, 340 euró fölötti árcsúcsnak. Emellett a nagykereskedelmi áramárak megawattóránként 140 euró körül mozognak, ami nagyjából háromszorosa a 2010 és 2020 közötti 38,5 eurós átlagnak.



Az tehát megkérdőjelezhetetlen, hogy a jelenlegi árak jóval magasabbak, mint az ukrajnai háború kitörése előtt,

a piacon jól tudják, hogy a tárolókapacitás nem elegendő, Európának folyamatos utánpótlásra is szüksége van a tél átvészeléséhez.

A feldolgozóipar a mérleg nyelve

Az európai feldolgozóipar rossz teljesítménye két okra vezethető vissza. Egyrészt a rendelésállományon erőteljesen látszik, hogy a lakosság nem nyitja ki a bukszáját, másrészt

ha a szektor az energiaválság előtti szintre pörgetné fel termelését, az azonnal a gázigény megugrásával járna, és a rendszer törékeny egyensúlya a Bloomberg szerint azonnal felbomlana.

Lefordítva: az energiaválság elkerülésének ára a feldolgozóipar mély recessziója és a gazdasági növekedés hosszú távú elvesztése.

A szakértők emlékeztetnek: a Nemzetközi Valutaalap a múlt hónapban azt közölte, hogy Németország több mint 1 százalékot veszít potenciális kibocsátásából.

Megvan az ausztráliai sztrájk időpontja A munkabeszüntetés a két üzemben szeptember 7-én kezdődik. A két gyár felelős a globális LNG-ellátás 5 százalékáért, ezért szinte borítékolni lehet a gázárak emelkedését. „A szakszervezetek tagjai folyamatos, egyre erőteljesebb korlátozásokba kezdenek, amíg a menedzsment el nem fogadja követeléseiket” – áll az Offshore Alliance érdekképviseleti szövetség közleményében. A Chevron korábban annyit közölt, hogy folytatják a tárgyalásokat, de mind a társaság vezetése, mind pedig a munkavállalók számára fenntartható egyezségre szeretnének jutni.

