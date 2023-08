A főbb feltörekvő piacokat tömörítő BRICS-csoport tagjai arra készülnek, hogy jelentősen kibővítik a klubjukat, és hat országot vennének fel Afrikából, Dél-Amerikából és a Közel-Keletről. A bővítés stratégiai célokat szolgál: új tagok felvételével kezdenék mihamarabb növelni a globális befolyásukat, és versenyre kelni a nyugati gazdaságokkal – írta a CNBC.

Fotó: AFP

Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika vezetői a csütörtökön véget érő Johannesburgi csúcstalálkozójukon állapodtak meg a csoport első bővítéséről 2010 óta. A tagok szerint egy nagyobb tömbbel ellensúlyozni lehetne a nyugati G7-ek dominanciáját a nemzetközi gazdaságban, több hatalmat adva a világgazdaságban a déli félteke országainak.

Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök csütörtökön bejelentette, hogy Argentínát, Egyiptomot, Etiópiát, Iránt, Szaúd-Arábiát és az Egyesült Arab Emírségeket is meghívják a BRICS-be.

A bővítésre irányuló törekvés nagyrészt Kína kezdeményezésére történt, amiben Oroszország és Dél-Afrika is támogatta. India azonban attól tart, hogy egy nagyobb BRICS egyszerűen Kína szócsövévé változna, amely jelenleg is keményen rivalizál az Egyesült Államokkal. Brazília is hasonló aggodalmakat fejezett ki, Luiz Inácio Lula da Silva elnök pedig kijelentette, hogy nem akarják elidegeníteni a Nyugatot.

A legtöbb meghívott nyilvánosan még nem fejtette ki álláspontját a BRICS-hez való csatlakozásról, azonban mind a hat ország küldöttsége részt vesz a találkozón, és valószínűleg erről az ügyről is tárgyalni fognak.

Az elmúlt évtizedben összesen 23 ország nyújtotta be hivatalosan a BRICS-tagság iránti kérelmét, köztük a most meghívottak is, de más jelentős afrikai szereplők, például Nigéria és Ghána is jelezte, hogy lehetségesnek tartanák a csatlakozást.

Tiszteletben tartjuk a BRICS-vezetés elképzelését, és nagyra értékeljük, hogy felvennének minket ebbe a fontos csoportba. Várakozással tekintünk a folyamatos együttműködés iránti elkötelezettségünk elé, amely a világ minden nemzetének és népének jólétét, méltóságát és javát szolgálja

– mondta Mohammed bin Zayed, az Egyesült Arab Emírségek (EAE) elnöke a bejelentés után.

A leendő új tagok nemcsak a BRICS-blokk láthatóságát növelnék meg, hanem lehetőséget biztosítanának a koalíció résztvevőinek arra is, hogy helyi valutában kereskedjenek egymással, amely a csúcstalálkozó másik kiemelt ügye volt.

Még bizonytalan, hogy mi fog történni a csoporttal, ha a meghívottak csatlakoznak, ám egyértelmű, hogy ez új teret nyitna a kereskedelem számára a globális délen belül. A BRICS leendő tagjai ugyanis hosszú ideje kritizálják az olyan intézményeket, mint a Világbank, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vagy a Világkereskedelmi Szervezet (WTO), amelyek működésében szerintük nem kapnak elég szerepet, az összefogással pedig ez megváltozhat.

Fotó: Marco Longari / AFP

A kibővülő BRICS komoly tervekkel rendelkezik, amelyekkel átalakítanák a világrendet – a színfalak mögött azonban az együttműködés nem olyan tökéletes, mint amit a csoport magáról lefest. Kína továbbra is a legnagyobb játékos a tagok között, és 2010 óta egyre erősebben próbálja a saját érdekei irányába kormányozni a koalíciót, amivel nem mindenki ért egyet.

A csoporton belül Peking legnagyobb ellensúlya India – egy ország, amellyel évtizedek óta fagyos a viszonya – és Brazília, amely korántsem akar hátat fordítani a blokk „ellenségeinek”, a nyugati gazdaságoknak.

Ezek a piacok gyorsan törnek előre, miközben Kína egyre lehangolóbb adatokat publikál saját gazdaságáról, az őt támogató Oroszország és Dél-Afrika pedig pedig talán még rosszabb bőrben van. Ráadásul Brazília és India egyre népszerűbb a külföldi befektetők körében is, ez pedig instabillá teheti a csoport belső dinamikáját.

A most meghívott államoknál is hasonló nézeteltérések alakulhatnak ki. Irán és Szaúd-Arábia például egy évvel ezelőtt még hidegháborúban álltak egymással, és az utóbbi hónapok békéltető tárgyalásai aligha garantálják, hogy a két nemzet között nem romlik meg újra a kapcsolat. Mindeközben Oroszország ukrajnai háborúja és a kínai–amerikai rivalizálás is olyan ügyek, amelyeknek a többi tagállam és a meghívott nemzetek sem feltétlenül akarnak részesei lenni.

A BRICS eredeti célja, hogy hangot és politikai hatalmat adjon a feltörekvő piacok és a globális dél számára – ha a csoport közösen erre fog törekedni, akkor az együttműködés sikeres lehet és valódi és méltó vetélytársaivá válhatnak a Nyugatnak.

Ha viszont a blokk nem használja ki a gazdasági és politikai erejét, vagy azzal csak néhány tag érdekét szolgálja, akkor a szétszórt, egymással gyakran ellenséges országok összefogása hiábavaló volt.