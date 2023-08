A hollywoodi stúdiók és streamingszolgáltatók lobbiszervezete (AMPTP) helyi idő szerint kedd este nyilvánosságra hozta legfrissebb ajánlatát a forgatókönyvírók szakszervezete (WGA) számára. A legújabb ajánlat számos engedményt tartalmaz, és az AMPTP azt reméli, hogy azt megismerve a szakszervezeti tagok a tárgyalódelegációjuk ellen fordulnak, segítve a munkabeszüntetés végét.

A stúdiók egyebek között garantálnák a foglalkoztatás minimális idejét, nagyobb beleszólást adnának a generatív mesterséges intelligencia használata terén az íróknak, és emelnék a béreket és az íróknak járó jogdíjakat is, valamint negyedévente betekintést nyújtanának az alkotóknak a sorozatok és más műsorok streamingen elért nézettségébe.

Fotó: Fatih Aktas / AFP

Az ajánlat nyilvánosságra hozatala az iparági cégvezetők és a szakszervezeti vezetők keddi találkozóját követi, amelyen nem született megállapodás. Ha a felek nem tudnak hamarosan dűlőre jutni, akkor a 2023–24-es televíziós szezon és számos mozifilm sorsa is veszélybe kerülhet.

Az AMPTP elnöke, Carol Lombardini szerint az ajánlat orvosolja a forgatókönyvírók legfontosabb sérelmeit, és a szervezet mélységesen elkötelezett a sztrájk befejezése mellett.

A szakszervezeti vezetőkkel való tárgyaláson részt vett a The Wall Street Journal információi szerint a Disney-vezér Bob Iger, kollégája a Warner Bros. Discoverytől, David Zaslav, a Netflix társ-vezérigazgatója, Ted Sarandos és az NBCUniversal Studio Group elnöke.

A találkozó után a WGA azt írta a tagjainak, hogy a megbeszélés célja nem az volt, hogy megállapodjanak velük, hanem hogy a csoportot behódolásra bírják. A tárgyaláson elmondták, hogy az ajánlat miért nem elégséges, és miért nem védi meg az írókat azoktól az egzisztenciális gondoktól, amelyek a szervezetet sztrájkra sarkallták.

Noha a sztrájk még májusban indult, a tárgyalások csak augusztus 11-én kezdődtek újra a WGA és AMPTP között, miután már a színészszakszervezet is beszüntette a munkát. Azonban a gyors megállapodás reménye hamar szertefoszlott, és mind a két fél azzal vádolja a másikat, hogy az nem kíván tisztességes alkut kötni.

A stúdiók már pénteken nyilvánosságra akarták hozni az ajánlatot, de bíztak benne, hogy azt a szakszervezeti vezetők szavazásra bocsátják. Ennek elmaradása után döntöttek a nyilvánosság mellett, azt remélve, hogy a szakszervezet tagjai nyomást gyakorolnak a tárgyalóbizottságra az ajánlat elfogadása érdekében.

Az AMPTP szerint három év alatt 13 százalékos béremelés, valamint a producerként is működő írók számára az első évben 15 százalékos béremelés is található az ajánlatukban, ahogy a nagy költségvetésű streamingre készült alkotások utáni globális jogdíjak is nőnének 21,5 százalékkal. Elfogadták a WGA követelését a minimális stáblétszámmal és a munkaidő garantált hosszával kapcsolatban, igaz, a számok ezekben az esetekben a szakszervezeti követelések alatt maradtak. A streaming nézettségének megismerése ugyanakkor csak a következő szerződés tárgyalásakor segítheti az írókat.