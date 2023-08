Szeptember 13-án mutatják be az iPhone 15-öt, de Oroszországban már most elő lehet rendelni az okostelefont. Ez azt jelenti, hogy az előértékesítés hamarabb kezdődött, mint bárhol máshol a világon. Az Izvesztyija című orosz napilap több mint száz hirdetést talált ezzel kapcsolatban, azonban a szakértők nem javasolják az oroszoknak a vásárlást, ugyanis a készülékek tulajdonságai nem ismertek, így az árazásuk sem.

Fotó: Antoine Boureau

Az orosz lap az online hirdetések áttekintése után arra jutott, hogy az okostelefonokat Japánból, Európából és a Közel-Keletről, főleg az Egyesült Arab Emírségekből importálják majd az élelemes kereskedők. A potenciális vásárlóknak előleget kell fizetniük: 30 ezer rubeltől 140-150 ezer rubelig, ám az eladók nem magyarázzák meg az árképzési mechanizmusukat. Az Izvesztyija megkeresésére pedig egyikük sem reagált. A Mobile Research elemzője, Eldar Murtazin szerint ezek komolytalan ajánlatok, amelyek a kevésbé tudatos vásárlóknak készülnek.

Murtazin hozzáteszi: semmi sem tisztázott még az iPhone 15 kapcsán, nem tudni, hány verzióban és mennyiért jelenik meg, még a színek kapcsán is csak a találgatás megy. A szakértő úgy véli, hogy az új iPhone kevésbé lesz keresett Oroszországban, mint a tavalyi kiadás, mivel nem működik az Apple Pay, egyre kevesebb alkalmazás érhető el az App Store-ban az orosz felhasználóknak, valamint nincs hivatalos szervizhálózat sem, ahogy az alkatrészek behozatala is kérdéses. Ráadásul a kormányzati szerveknél is betiltották a használatát.

A gyakorlat eddig azt mutatja, hogy az új készülékek az Apple bejelentése után néhány nappal máris megjelennek Oroszországban a nem hivatalos szállítások miatt, így volt ez az iPhone 14 esetében is – mondja Ljubov Morozova, a diHouse egyik vezető termékmenedzsere. Ezek ára 10-30 százalékkal a piaci ár felett van, de az újdonságok megtalálják a keresletüket az Apple-rajongók körében. A vásárló azonban kizárólag saját felelősségére vásárol ilyen nem hivatalosan behozott okostelefont, hiszen nincsen rá garancia vagy szerviztámogatás.