Jang Huj-jan, a kínai Country Garden Holdings elnök asszonya a Bloomberg Billionaires Index szerint vagyona 84 százalékát vesztette el 2021 júniusa óta, csak e hét keddjén 8,2 százalékot bukott.

Fotó: 60 Minutes / YouTube

Az utóbbi persze nem véletlen, a Country Garden ugyanis hétfőn elmulasztotta a társaságot finanszírozó dollárkötvényeseknek járó esedékes kifizetések teljesítését, ezzel erőteljesen a fizetésképtelenség felé véve az irányt. Az utolsó szalmaszál a vállalat rendelkezésére álló 30 napos türelmi időszak, amelyen belül még eleget tehet kötelezettségének.

Jang vagyona egyébként két év alatt nem kevesebb mint 28,6 milliárd dollárral zsugorodott, így most már csupán 5,5 milliárd dollárja maradt.

A 41 éves mágnás vagyonát szinte teljes egészében a Country Gardenben lévő részesedése képezi, ám a cég részvényei idén csaknem 60 százalékkal zuhantak, mivel az ingatlaneladások visszaesése és a növekvő finanszírozási költségek a kínai ingatlanpiacot is telibe találták. A hongkongi tőzsdén jegyzett vállalatnak 430 milliárd jüan, azaz 60 milliárd dollárnyi bevétele volt a 2022-es pénzügyi évben.

Még az ő vagyonvesztése is eltörpül amúgy egy másik kínai ingatlanmilliárdos, Huj Ka-jan hatalmas bukása mellett. A China Evergrande Group főtulajdonosának részvénypakettje ugyanis 2017-ben még 42 milliárd dollárt ért, mára azonban már csupán rongyos 3,2 milliárd dollárt kóstál, miután szintén jégre került, majd be is csődölt a cég.

A kínai ingatlanmágnások vagyona azután csökkent drasztikusan, hogy Peking 2020-ban korlátozta a szektorban elszabadult túlzott hitelfelvételt, ami megnehezítette a fejlesztők óriási adósságállományának refinanszírozását.

Az intézkedést követő pénzszűke rekordméretű csődöket váltott ki, több milliárd dollárnyi befektetést vágott gajra, és több ezer lakás építését késleltette. Az összeomlás előtt a lakóingatlan-szektor gyors növekedése Jangot, Hujt és társaikat az ázsiai gigász leggazdagabb emberei közé emelte.

Jang amúgy júliusban – egy hirtelen jött késztetésnek engedve – mintegy 826 millió dollárt érő részvénycsomagjának több mint a felét a húga által alapított jótékonysági szervezetnek adományozta, szavazati joga megtartása mellett.

Az 1992-ben létrehozott Country Garden egyik alapítója és legfőbb tulajdonosa máskülönben Jang apja volt, aki 2005-ben ruházta rá lányára irányító részesedését, miután Jang korábban személyi asszisztensként csatlakozott a vállalathoz, hogy megtanulja az üzlet csínját-bínját, mielőtt beül a cégelnöki székbe.

Ezt követően, 25 évesen lett Kína leggazdagabb nője, miután a Country Garden 2007 áprilisában egy 1,65 milliárd amerikai dolláros nyilvános részvénykibocsátással (IPO) lépett a hongkongi tőzsdére, ám csak idén lett a vállalat teljhatalmú ura, miután apja a korára hivatkozva lemondott tisztségéről.

A mintegy 199 milliárd dolláros adósságot felhalmozó Country Garden korábban az ország legnagyobb magánszektorbeli ingatlanfejlesztője volt, hiszen több mint 3000, kisebb városokban megvalósuló lakásprojektet vitt, és tavaly év végén nagyjából 70 ezer embert foglalkoztatott.

A Country Garden fizetésképtelensége nagyobb hatással lenne a kínai lakáspiacra, mint az Evergrande összeomlása, mivel a Country Garden négyszer annyi projektet vezet

– írta Kristy Hang, a Bloomberg Intelligence elemzője szerdán.

„Ha kirobban az adósságválság, az messzemenő hatással lesz a kínai lakáspiaci hangulatra, és jelentősen alááshatja a vásárlók magánfejlesztőkbe vetett bizalmát” – tette hozzá.