A szlovén parlament szerdán rendkívüli ülésén egyhangúlag megszavazta a természeti katasztrófák következményeinek felszámolásáról szóló törvény kormány által javasolt módosításait, amely többek között lehetővé teszi a pénzügyi források gyorsabb elosztását az árvíz sújtotta települések között – adta hírül szerda este a szlovén közszolgálati televízió.

Fotó: Anze Malovrh /STA/AP/MTI

A most elfogadott módosítások szerint az önkormányzatok az előzetes kárfelmérések alapján legfeljebb 40 százaléknak megfelelő összegű előfinanszírozásban részesülhetnek a sürgős helyreállítási intézkedések elvégzéséhez. Azok a mezőgazdasági termelők, akik biztosítást kötöttek terményeikre, a de minimis rendszer alapján száz százalékos előleget kaphatnak az elvesztett termés után.

Az árvíz által sújtott vállalatok, köztük olyan nagy munkaadók részére, mint a háztartási gépeket gyártó BSH Hisni Aparati, az akkumulátorgyártó TAB és az autóipar számára fogaskerekeket gyártó KLS Ljubno, állami finanszírozású szabadságolási rendszert vezetnek be. A közvetett módon érintett vállalatok is jogosultak lesznek a támogatásra. A dolgozók a szabadságuk ideje alatt a fizetésük 80 százalékát kapják meg.

Az állam legfeljebb hét nap szabadságot finanszíroz azoknak az önkénteseknek, akik a múlt hétvégén az ország kétharmadát elpusztító árvizeket követően csatlakoztak a helyreállítási munkálatokhoz.

A parlament továbbá augusztus 14-ét szolidaritási nappá nyilvánította, hogy akik segíteni szeretnének a helyreállításra irányuló erőfeszítésekben, szabadnapot kaphassanak.

Robert Golob szlovén miniszterelnök parlamenti felszólalásában elmondta: a törvénymódosítás csak az első lépés.

Még hosszú út áll előttünk, hatékonyaknak és kreatívoknak kell lennünk

– hangsúlyozta a kormányfő.

Golob szerint Szlovénia a közelmúlt történetének legnagyobb természeti katasztrófáját élte át, és

a következmények sokkal nagyobbak, mint azt a hét elején becsülték: milliárdokban fogják azokat számolni.

A szlovén parlamentben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke is felszólalt, ahol megismételte korábbi kijelentését, miszerint az Európai Unió és tagállamai Szlovénia mellett állnak ezekben a nehéz időkben. Hozzáfűzte, hogy a gyors reagálás nem meglepő, hiszen az uniós tagállamok és más európai országok az elmúlt években a gyakorlatban is láthatták a szlovén szolidaritást. Ezzel a politikus Szlovénia segítségnyújtására célzott az idei olaszországi árvizek és a néhány évvel ezelőtti horvátországi földrengések idején, valamint az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítségre is.

Az EB elnöke szerdán meglátogatta az árvíz által leginkább sújtott területeket is. Visszatérve Ljubljanába a szlovén kormányfővel tartott sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy Szlovénia idén 100 millió eurót, jövőre pedig 300 millió eurót kap az Európai Unió Szolidaritási Alapjából a közelmúltbeli áradások következményeinek kezelésére.