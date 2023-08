Megijedt Lukasenka: már tárgyalna a lengyelekkel

A fehérorosz elnök utasította kormányát, hogy vegye fel újra a kapcsolatot Lengyelországgal – erről a Belta fehérorosz hírügynökség számolt be. Aljakszandr Lukasenka azt mondta, hogy szükséges beszélni a lengyelekkel, és ezért utasította a miniszterelnököt, hogy vegye fel velük a kapcsolatot.

A fehérorosz elnök, Aljakszandr Lukasenka. Fotó: Alekszandr Nemenov / AF)

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, Minszk és Varsó között nagy a feszültség az ukrajnai háború miatt. Lengyelország anyagilag és katonailag is segíti Kijevet, eközben Fehéroroszország Moszkva szövetségese. A szembenállás szintet lépett azzal, hogy a NATO-tag lengyelek csütörtökön közölték: elrettentésként mintegy tízezer katonát terveznek telepíteni a fehéroroszokkal közös keleti határuk védelmére. Ezzel párhuzamosan Minszk a hírhedt Wagner csoportot fogadta be.

Ennek hatására Lengyelország figyelmeztetést adott ki, hogy Fehéroroszország felől provokációk érkezhetnek. Varsó azzal is vádolja Minszket és Moszkvát, hogy a térség destabilizálása érdekében újabb migránsáradatot szervez az Európai Unióba.

Lukasenka szerint a lengyel kormány az október 15-i lengyelországi parlamenti választások előtt a helyzet eszkalálására törekszik, hogy megmutassa, milyen erős a hadserege. Valószínűtlennek tartotta, hogy a következő két hónapban olyan jelentős változások történnének Varsó álláspontjában, ami előnyös lenne.

Sokat követelnek tőlünk, de mi ezt nem fogadhatjuk el, mert ellentétes volna az érdekeinkkel

– magyarázta. Ugyanakkor leszögezte, hogy nyitott az együttműködésre. Értelmezése szerint az Egyesült Államok felhasználja Lengyelországot, hogy az Ukrajna és Oroszország közötti konfliktus miatt amúgy is jelentős feszültséget tovább növelje a térségben.