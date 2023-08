Az év elején futótűzként járta be a horvát sajtót a hír, hogy egy akkor még rejtélyes amerikai vállalat Eszéken építi legújabb európai üzemét. Azóta kiderült, hogy a 4500 új munkahelyet teremtő cég a Magyarországon is ismert Jabil és a jövőben autóalkatrészeket, valamint 5G-technológiával kapcsolatos eszközöket fog gyártani a Dráva menti városban.

Az összesen 170 ezer négyzetméternyi üzemcsarnok közül az első, 48 ezer négyzetméteres építését a kivitelező már meg is kezdte, és a tervek szerint a gyártósorok már a jövő év végén munkába is állhatnak.

Fotó: Vajda János / MTI

A beruházás nagy jelentőségű a munkanélküliséggel és elnéptelenedéssel küszködő térség számára, hiszen Horvátország történetének eddigi legnagyobb zöldmezős beruházásáról van szó. Ezt a gyár alapkőletételén a város polgármestere is megerősítette, aki azt mondta, hogy Eszéken és Szlavóniában új időszámítás kezdődik, és mostantól a térség lakói Jabil előtti és utáni időkről fognak beszélni.

Nagy volt a konkurencia

A világ harminc országában összesen 102 gyárat üzemeltető amerikai cégóriás tizenöt kelet-közép-európai város közül választotta Eszéket. Legfőbb szempont a megfelelő infrastruktúra és a képzett munkaerő megléte volt, de a vezetőség végső döntését az is megkönnyítette, hogy az önkormányzat a cégnek számos adókedvezményt nyújtott, és a telket is jutányos áron biztosította. Mindezek ellenére várhatóan nem lesz könnyű megfelelő mennyiségű munkaerőt találni, ezért a vállalat már meg is kezdte az alkalmazottak toborzását. Az amerikaiak Horvátország mellett Magyarországon, Szerbiában és Bosznia-Hercegovinában is keresik a potenciális munkavállalóikat.