Tétlenül állnak a tengeren az LNG-rakományok, a veszteglő tartályhajók mennyisége több mint két hónapja a legmagasabb szinten van. Ez azt jelzi, hogy

Európának sikerült feltöltenie gáztárolóit, az öreg kontinens gázkereslete pedig megtorpant.

Ez önmagában is elgondolkodtató: valószínűtlen ugyanis, hogy a szinte állandó hőhullámok közepette a légkondicionálókat ne üzemeltetnék, így tehát nehéz arra gondolni, hogy a lakossági igény van alacsony szinten. Minden jel arra mutat, hogy az ipar energiaigénye esett vissza, ami nyilván kedvezőtlen a gazdasági kilátások szempontjából.

Tény azonban, hogy most nem kell az LNG Európának, ami miatt sok hajó Ázsiának indult. A Bloomberg adatai szerint a legalább húsz napig hajókon tárolt cseppfolyós földgáz mennyisége meghaladta a 3,1 millió tonnát, ami jóval több az átlagosnál. A gáztárolók 84 százalékban megteltek, ami tovább csökkenti az LNG-igényt.

A piac azonban továbbra is hisztérikusan reagál a legkisebb kedvezőtlen hírre is. A közelmúltban az orosz–ukrán feszültség fokozódása nyomta feljebb az árakat, de az európai hőhullámok is drágították a nyersanyagot, amely még ezzel együtt is 60 százalékkal áll év eleji ára alatt. Minden bizonytalanság ellenére a JPMorgan Chase elemzői optimisták: úgy vélik, hogy szeptemberre gyakorlatilag tele lesznek a tárolók, a harmadik negyedévre vonatkozó árelőrejelzésüket 27-ről 20 euróra csökkentették, ugyanis túlkínálatot várnak az LNG piacán.



Spekulálnak a kereskedők is

A kereskedők a nagyobb haszon reményében inkább hajlandók borsos árat fizetni a hajósoknak, hogy vesztegeljenek csurig töltött tartályokkal a tengeren, mint hogy olcsón „terítsék” portékájukat az európai piacon.

Már most is napi 200 ezer dollár körül van ez a „tárolási díj”, ami a Spark Commodities előrejelzése szerint októberre 206 ezer dollár fölé, míg novemberre akár 284 ezer dollárra is emelkedhet. Ennek több kedvezőtlen hatása is van. Egyrészt a veszteglő tankerek nem segítik globálisan a készletek feltöltését, hiszen nem szállítanak, hanem horgonyoznak a tengeren, másrészt a kereskedők ezeket a magas napidíjakat érvényesíteni fogják az áraikban, ami végső soron a gázárak raliját hozhatja el a magas fogyasztás időszakában.

A narratíva a szokásos

Amellett, hogy a piacon figyelemmel kísérik a norvégiai gázmezők karbantartását, az Independent Commodity Intelligence Service elemzője szerint az év végi hideg időszakok ismét kemény versenyt hozhatnak a gázpiacra.

Az orosz gáz kiesése akkora változást hoz, amit kiváltani nem lehet egy év alatt

– hangsúlyozta Alex Froley.

Esik az indiai orosz olajimport

Már második hónapja csökken az indiai orosz olajimport: az ázsiai ország júliusban naponta 2,09 millió hordó olajat vásárolt a szankcionált országból, a Kpler adatai szerint, ugyanakkor további csökkenés várható, az augusztusi behozatal akár 1,6 millió hordóra is mérséklődhet. Ennek hátterében az áll, hogy az OPEC+ döntésének megfelelően Oroszország is belekezd a felszínre hozott mennyiség csökkentésébe.

Katona Viktor , a Kpler nyersolajelemzési vezetője emlékeztetett, hogy az import júniusban még 2,11 millió hordót tett ki. A Szaúd-Arábiából érkező szállítmányok is visszaestek, míg az iraki import öthavi csúcsra emelkedett. Ugyanakkor az orosz import csökkenése valószínűleg átmeneti: októbertől – a szezonális fogyasztás emelkedésével – a napi 2,2 millió hordós rekordot is elérheti.

Oroszország augusztusban napi félmillió hordóval csökkenti exportját, és Szaúd-Arábia is mérsékli olajkivitelét. A kínálat szűkülése felfelé tolhatja az olaj árát, ami problémás lehet az indiai finomítóknak, ugyanis eddig kínosan ügyeltek arra, hogy az árplafon alatt vásárolják az orosz olajat.

Reaktordömping Kínában

Az államtanács hat új atomerőmű megépítésének adott zöld utat, és az eddigi projektek bővítéséről is döntöttek. Az új erőművek építési költsége 17 milliárd dollár lehet. A Nukleáris Világszövetség szerint Kína rendelkezik a harmadik legnagyobb atomerőmű-flottával az Egyesült Államok és Franciaország mögött, az ázsiai országban most összesen 23 reaktor épül. Az államtanács döntésének első nyertese a kínai CGN Powr Co., ugyanis a társaság üzemelteti majd az elkészülő erőműveket.