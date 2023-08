Oroszország már gyártja és használja a módosított iráni drónokat – brit szakértők

Orosz Albatrosz drónok rajzanak a háborúba Tatárföldről, ahol valamit forralnak Iránnal Nem csak drónokat vásárolt Irántól Oroszország, a Tatárföldön felépült és bővül egy üzem, ahol iráni technológia felhasználásával gyártják is az ukrán hadszíntérre a drónokat. A kirajzás már meg is kezdődött – írja a brit Financial Times.