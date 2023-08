Két világhatalom már sok? Érkezőben a harmadik is – és nem Nyugaton Évek alatt átformálta a politikát és az életünket a növekvő gazdaságú Kína megérkezése a világhatalmi státuszba. Ha ismeretlennek és veszélyesnek látszik az új képlet, mire hozzászoknánk, még bonyolultabbá válhat a helyzet: könnyen lehet, hogy az új generációknak már három világhatalomhoz kell hozzáedződniük. Akárhogy is: ha nem is közelítené meg az amerikai és a kínai gazdaság méretét, India mindenképp emelkedőben van.